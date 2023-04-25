Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо заявил, что его изгнали из Колумбии, он летит в США
Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из Колумбии, сейчас он направляется в США.
Ранее Гуаидо сообщил, что покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны государства. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля, не уточняя, намерен ли он вернуться в Венесуэлу. Правительство Колумбии в ответ на заявление Гуаидо объявило, что в конференции по Венесуэле примут участие только приглашенные к диалогу страны.
"Меня изгнали из Колумбии. Преследование диктаторского режима сегодня, к сожалению, распространилось на Колумбию… Я лечу коммерческим рейсом в США из-за угроз моей семье, моим дочерям", - утверждает оппозиционер в видео, опубликованном на его странице в Twitter.
Он отметил, что все равно продолжит бороться с правительством Николаса Мадуро.
Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент). Таким образом он остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.