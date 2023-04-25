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Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии - РИА Новости, 25.04.2023
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10:56 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/guaido-1867520547.html
Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии
Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии - РИА Новости, 25.04.2023
Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии
Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:56
2023-04-25T10:56
в мире
колумбия
хуан гуаидо
венесуэла
сша
николас мадуро
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из Колумбии, сейчас он направляется в США. Ранее Гуаидо сообщил, что покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны государства. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля, не уточняя, намерен ли он вернуться в Венесуэлу. Правительство Колумбии в ответ на заявление Гуаидо объявило, что в конференции по Венесуэле примут участие только приглашенные к диалогу страны. "Меня изгнали из Колумбии. Преследование диктаторского режима сегодня, к сожалению, распространилось на Колумбию… Я лечу коммерческим рейсом в США из-за угроз моей семье, моим дочерям", - утверждает оппозиционер в видео, опубликованном на его странице в Twitter. Он отметил, что все равно продолжит бороться с правительством Николаса Мадуро. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент). Таким образом он остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20221231/venesuela-1842576899.html
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в мире, колумбия, хуан гуаидо, венесуэла, сша, николас мадуро
В мире, Колумбия, Хуан Гуаидо, Венесуэла, США, Николас Мадуро
Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии

Венесуэльский оппозиционер Гуаидо заявил, что его изгнали из Колумбии, он летит в США

© РИА Новости / Каролина КабралХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Хуан Гуаидо. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из Колумбии, сейчас он направляется в США.
Ранее Гуаидо сообщил, что покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны государства. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля, не уточняя, намерен ли он вернуться в Венесуэлу. Правительство Колумбии в ответ на заявление Гуаидо объявило, что в конференции по Венесуэле примут участие только приглашенные к диалогу страны.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
31 декабря 2022, 01:30
"Меня изгнали из Колумбии. Преследование диктаторского режима сегодня, к сожалению, распространилось на Колумбию… Я лечу коммерческим рейсом в США из-за угроз моей семье, моим дочерям", - утверждает оппозиционер в видео, опубликованном на его странице в Twitter.
Он отметил, что все равно продолжит бороться с правительством Николаса Мадуро.
Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент). Таким образом он остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона
26 октября 2022, 02:00
 
В миреКолумбияХуан ГуаидоВенесуэлаСШАНиколас Мадуро
 
 
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