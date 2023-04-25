https://ria.ru/20230425/guaido-1867520547.html

Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии

Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии - РИА Новости, 25.04.2023

Венесуэльского оппозиционера Гуаидо изгнали из Колумбии

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:56

2023-04-25T10:56

2023-04-25T10:56

в мире

колумбия

хуан гуаидо

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николас мадуро

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который более четырех лет назад был незаконно провозглашен временным главой государства, заявил, что его изгнали из Колумбии, сейчас он направляется в США. Ранее Гуаидо сообщил, что покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны государства. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля, не уточняя, намерен ли он вернуться в Венесуэлу. Правительство Колумбии в ответ на заявление Гуаидо объявило, что в конференции по Венесуэле примут участие только приглашенные к диалогу страны. "Меня изгнали из Колумбии. Преследование диктаторского режима сегодня, к сожалению, распространилось на Колумбию… Я лечу коммерческим рейсом в США из-за угроз моей семье, моим дочерям", - утверждает оппозиционер в видео, опубликованном на его странице в Twitter. Он отметил, что все равно продолжит бороться с правительством Николаса Мадуро. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент). Таким образом он остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20221231/venesuela-1842576899.html

https://ria.ru/20221026/venesuela-1826795844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, хуан гуаидо, венесуэла, сша, николас мадуро