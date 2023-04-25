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Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.04.2023
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11:47 25.04.2023 (обновлено: 12:12 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/grazhdanstvo-1867540368.html
Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС
Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.04.2023
Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС
Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О гражданстве РФ" с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:47
2023-04-25T12:12
россия
совет федерации рф
общество
ссср
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О гражданстве РФ" с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.В законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года и поправками сократили число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.В то же время предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретённого гражданства.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
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россия, совет федерации рф, общество, ссср, госдума рф
Россия, Совет Федерации РФ, Общество, СССР, Госдума РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС

Комитет Совфеда поддержал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О гражданстве РФ" с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.
В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Госдума приняла закон о российском гражданстве
18 апреля, 14:33
Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
В законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года и поправками сократили число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.
Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.
Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
В то же время предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.
Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретённого гражданства.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Дума расширила список причин для лишения приобретенного гражданства России
18 апреля, 14:00
 
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