https://ria.ru/20230425/grazhdanstvo-1867540368.html

Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС

Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.04.2023

Комитет Совфеда поддержал закон о лишении гражданства за дискредитацию ВС

Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О гражданстве РФ" с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:47

2023-04-25T11:47

2023-04-25T12:12

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон "О гражданстве РФ" с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ.В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.В законе прописали возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности, Госдума также одобрила поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее одного года и поправками сократили число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.Согласно принятым поправкам, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.Также поправками предлагается исключить требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.В то же время предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.Согласно тексту поправок, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретённого гражданства.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет федерации рф, общество, ссср, госдума рф