Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров
Лавров: идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 апр - РИА Новости. Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство", - сказал глава МИД России, комментируя вопрос о формировании многополярного мира на пресс-конференции ООН.
Он отметил, что усилия Запада могут только замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет. "Многополярный мир объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация - не знаю", - сказал Лавров.
Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20. "Я считаю, что все-таки лучше опираться на Устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу вроде "двадцатки", напоминающее членство в группе "двадцати", но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная, глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки", - заключил глава МИД РФ.