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Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
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22:47 25.04.2023 (обновлено: 23:04 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/gospodstvo-1867746415.html
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров
Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T22:47
2023-04-25T23:04
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азия
африка
сергей лавров
оон
большая двадцатка
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что усилия Запада могут только замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет. "Многополярный мир объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация - не знаю", - сказал Лавров. Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20. "Я считаю, что все-таки лучше опираться на Устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу вроде "двадцатки", напоминающее членство в группе "двадцати", но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная, глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки", - заключил глава МИД РФ.
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в мире, россия, азия, африка, сергей лавров, оон, большая двадцатка
В мире, Россия, Азия, Африка, Сергей Лавров, ООН, Большая двадцатка
Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров

Лавров: идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом господства в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство. Вернее, войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство", - сказал глава МИД России, комментируя вопрос о формировании многополярного мира на пресс-конференции ООН.
Он отметил, что усилия Запада могут только замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет. "Многополярный мир объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация - не знаю", - сказал Лавров.
Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20. "Я считаю, что все-таки лучше опираться на Устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу вроде "двадцатки", напоминающее членство в группе "двадцати", но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная, глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки", - заключил глава МИД РФ.
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В миреРоссияАзияАфрикаСергей ЛавровООНБольшая двадцатка
 
 
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