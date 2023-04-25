https://ria.ru/20230425/gospodstvo-1867746415.html

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство, заявил Лавров

Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T22:47

2023-04-25T22:47

2023-04-25T23:04

в мире

россия

азия

африка

сергей лавров

оон

большая двадцатка

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Идет подготовка к следующему раунду войны за сохранение Западом мирового господства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что усилия Запада могут только замедлить процесс становления нового мирового порядка, который, по его мнению, все равно будет. "Многополярный мир объективно формируется, и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация - не знаю", - сказал Лавров. Он предположил, что состав лидеров многополярного мира может представлять собой по составу современную G20. "Я считаю, что все-таки лучше опираться на Устав ООН при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то вот по составу вроде "двадцатки", напоминающее членство в группе "двадцати", но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная, глубокая недопредставленность стран Азии, Африки, Латинской Америки", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230424/kiev-1867415205.html

россия

азия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, азия, африка, сергей лавров, оон, большая двадцатка