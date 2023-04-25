https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867706376.html
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене - РИА Новости, 25.04.2023
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:55
2023-04-25T18:55
2023-04-25T19:04
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
россия
лефортовский суд г. москвы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." - сказал собеседник агентства.В суде не раскрыли детали по поводу фигуранта и самого дела.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия, лефортовский суд г. москвы
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Россия, Лефортовский суд г. Москвы
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене