https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867706376.html

ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене - РИА Новости, 25.04.2023

ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:55

2023-04-25T18:55

2023-04-25T19:04

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

россия

лефортовский суд г. москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." - сказал собеседник агентства.В суде не раскрыли детали по поводу фигуранта и самого дела.

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия, лефортовский суд г. москвы