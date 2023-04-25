Рейтинг@Mail.ru
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 25.04.2023 (обновлено: 19:04 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867706376.html
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене - РИА Новости, 25.04.2023
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене
Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:55
2023-04-25T19:04
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
россия
лефортовский суд г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." - сказал собеседник агентства.В суде не раскрыли детали по поводу фигуранта и самого дела.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, россия, лефортовский суд г. москвы
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Россия, Лефортовский суд г. Москвы
ФСБ попросила суд арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина Довганя по статье о госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие ФСБ обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С." - сказал собеседник агентства.
В суде не раскрыли детали по поводу фигуранта и самого дела.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии
Вчера, 16:55
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРоссияЛефортовский суд г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала