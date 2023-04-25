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Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:55 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии
Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 25.04.2023
Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии
Москвич, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:55
2023-04-25T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Москвич, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Мужчина 1994 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооружённого формирования "Легион "Свобода России"*, однако не довёл преступное намерение до конца и был задержан правоохранителями в Грайворонском районе", - сообщает управление. Уточняется, что в отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 300 000 рублей, а также конфискации денежных средств в размере около 430 000 рублей и более 52 000 гривен", - добавили в ФСБ. Осужденный признал свою вину в совершении преступления и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html
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происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии

Житель Москвы, пытавшийся уехать воевать в украинской армии, получил 4,5 года колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Москвич, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.
"Мужчина 1994 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооружённого формирования "Легион "Свобода России"*, однако не довёл преступное намерение до конца и был задержан правоохранителями в Грайворонском районе", - сообщает управление. Уточняется, что в отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
"Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 300 000 рублей, а также конфискации денежных средств в размере около 430 000 рублей и более 52 000 гривен", - добавили в ФСБ. Осужденный признал свою вину в совершении преступления и раскаялся.
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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