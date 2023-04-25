https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html

Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии

Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии - РИА Новости, 25.04.2023

Москвич, не успевший совершить госизмену, получил 4,5 года колонии

Москвич, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:55

2023-04-25T16:55

2023-04-25T16:55

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

вооруженные силы украины

белгородская область

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Москвич, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на 4,5 года колонии за попытку совершения госизмены, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области. "Мужчина 1994 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооружённого формирования "Легион "Свобода России"*, однако не довёл преступное намерение до конца и был задержан правоохранителями в Грайворонском районе", - сообщает управление. Уточняется, что в отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 300 000 рублей, а также конфискации денежных средств в размере около 430 000 рублей и более 52 000 гривен", - добавили в ФСБ. Осужденный признал свою вину в совершении преступления и раскаялся. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, белгородская область, ситуация в днр и лнр