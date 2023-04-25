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Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ - РИА Новости, 25.04.2023
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Культура
 
12:08 25.04.2023 (обновлено: 12:42 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/golos-1867546257.html
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ - РИА Новости, 25.04.2023
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ
Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:08
2023-04-25T12:42
технологии
сша
илон маск
граймс (клэр буше)
культура
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы другие артисты использовали ее голос для создания песен с помощью искусственного интеллекта. Сам Маск ранее призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта и заявил, что эта технология неизбежно будет контролировать сама себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество". "Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. Смело используйте мой голос без штрафа. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки", - написала она в своем Twitter. При этом певица предупредила, что в случае создания "токсичных" песен она все равно воспользуется положением о нарушении авторских прав, чтобы удалить контент. В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html
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технологии, сша, илон маск, граймс (клэр буше)
Технологии, США, Илон Маск, Граймс (Клэр Буше), Культура
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ

Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для создания песен с помощью ИИ

CC BY 2.0 / Phillip Nguyen / Канадская певица Граймс (Клэр Элис Буше)
Канадская певица Граймс (Клэр Элис Буше) - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
CC BY 2.0 / Phillip Nguyen /
Канадская певица Граймс (Клэр Элис Буше). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы другие артисты использовали ее голос для создания песен с помощью искусственного интеллекта.
Сам Маск ранее призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта и заявил, что эта технология неизбежно будет контролировать сама себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество".
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"Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. Смело используйте мой голос без штрафа. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки", - написала она в своем Twitter.
При этом певица предупредила, что в случае создания "токсичных" песен она все равно воспользуется положением о нарушении авторских прав, чтобы удалить контент.
В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
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