https://ria.ru/20230425/golos-1867546257.html

Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ

Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ - РИА Новости, 25.04.2023

Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ

Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:08

2023-04-25T12:08

2023-04-25T12:42

технологии

сша

илон маск

граймс (клэр буше)

культура

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы другие артисты использовали ее голос для создания песен с помощью искусственного интеллекта. Сам Маск ранее призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта и заявил, что эта технология неизбежно будет контролировать сама себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество". "Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. Смело используйте мой голос без штрафа. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки", - написала она в своем Twitter. При этом певица предупредила, что в случае создания "токсичных" песен она все равно воспользуется положением о нарушении авторских прав, чтобы удалить контент. В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.

https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html

https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, илон маск, граймс (клэр буше)