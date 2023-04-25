https://ria.ru/20230425/golos-1867546257.html
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ - РИА Новости, 25.04.2023
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ
Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:08
2023-04-25T12:08
2023-04-25T12:42
технологии
сша
илон маск
граймс (клэр буше)
культура
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила, что не против того, чтобы другие артисты использовали ее голос для создания песен с помощью искусственного интеллекта. Сам Маск ранее призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта и заявил, что эта технология неизбежно будет контролировать сама себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество". "Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. Смело используйте мой голос без штрафа. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки", - написала она в своем Twitter. При этом певица предупредила, что в случае создания "токсичных" песен она все равно воспользуется положением о нарушении авторских прав, чтобы удалить контент. В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
https://ria.ru/20220325/teatr-1779932448.html
https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, илон маск, граймс (клэр буше)
Технологии, США, Илон Маск, Граймс (Клэр Буше), Культура
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для ИИ
Бывшая девушка Маска разрешила использовать свой голос для создания песен с помощью ИИ
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости.
Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) заявила
, что не против того, чтобы другие артисты использовали ее голос для создания песен с помощью искусственного интеллекта.
Сам Маск ранее призвал создать в США
ведомство для контроля искусственного интеллекта и заявил, что эта технология неизбежно будет контролировать сама себя, обладая потенциалом "уничтожить человечество".
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"Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. Смело используйте мой голос без штрафа. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки", - написала она в своем Twitter.
При этом певица предупредила, что в случае создания "токсичных" песен она все равно воспользуется положением о нарушении авторских прав, чтобы удалить контент.
В марте Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта