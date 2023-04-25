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Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину - РИА Новости, 25.04.2023
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14:37 25.04.2023 (обновлено: 18:48 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/gaz-1867606111.html
Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину
Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину - РИА Новости, 25.04.2023
Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину
Офис Владимира Зеленского предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:37
2023-04-25T18:48
россия
украина
европа
евросоюз
андрей ермак
майкл макфол
в мире
природный газ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую газотранспортную систему. Ранее во вторник в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России, разработанный международной группа "Ермака – Макфола", которую возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Предложения представлены на 35 листах. "Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", - говорится в тексте плана, опубликованного на сайте офиса Зеленского. В документе отмечается, что эта мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока". Также в офисе Зеленского предлагают запретить импортировать российский сжиженный природный газ. "Мы призываем Европу создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины, чтобы усилить безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой. Призываем партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российских энергоносителей, последовать примеру Европы и прекратить их покупку", - говорится в тексте плана. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html
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россия, украина, европа, евросоюз, андрей ермак, майкл макфол, в мире, природный газ, сша
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Андрей Ермак, Майкл Макфол, В мире, Природный газ, США
Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину

Офис Зеленского предложил прекратить поставки российского газа в ЕС в обход Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование в Львовской области
Газовое оборудование в Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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Газовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую газотранспортную систему.
Ранее во вторник в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России, разработанный международной группа "Ермака – Макфола", которую возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Предложения представлены на 35 листах.
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"Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", - говорится в тексте плана, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В документе отмечается, что эта мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока". Также в офисе Зеленского предлагают запретить импортировать российский сжиженный природный газ.
"Мы призываем Европу создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины, чтобы усилить безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой. Призываем партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российских энергоносителей, последовать примеру Европы и прекратить их покупку", - говорится в тексте плана.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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