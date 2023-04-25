https://ria.ru/20230425/gaz-1867606111.html

Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину

Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину - РИА Новости, 25.04.2023

Киев предложил поставлять российский газ в Евросоюз только через Украину

Офис Владимира Зеленского предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:37

2023-04-25T14:37

2023-04-25T18:48

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского предлагает прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, за исключением потоков, которые идут через украинскую газотранспортную систему. Ранее во вторник в офисе Зеленского представили новый план по усилению санкций против России, разработанный международной группа "Ермака – Макфола", которую возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Предложения представлены на 35 листах. "Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", - говорится в тексте плана, опубликованного на сайте офиса Зеленского. В документе отмечается, что эта мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока". Также в офисе Зеленского предлагают запретить импортировать российский сжиженный природный газ. "Мы призываем Европу создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины, чтобы усилить безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой. Призываем партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российских энергоносителей, последовать примеру Европы и прекратить их покупку", - говорится в тексте плана. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, - тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техобслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, европа, евросоюз, андрей ермак, майкл макфол, в мире, природный газ, сша