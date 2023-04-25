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"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20
"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20 - РИА Новости, 25.04.2023
"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что те, кто призывает исключить Россию из G20, "обалдели". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:33
2023-04-25T11:33
2023-04-25T15:21
россия
дмитрий медведев
большая двадцатка
политика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что те, кто призывает исключить Россию из G20, "обалдели"."Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят — надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "Двадцатку" вместе с ними создавали", — сказал он на марафоне "Знание. Первые".
https://ria.ru/20230225/reshenie-1854327787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, большая двадцатка, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Большая двадцатка, Политика
"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20
Медведев: те, кто призывает исключить Россию из "Большой двадцатки", совсем обалдели