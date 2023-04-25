https://ria.ru/20230425/g20-1867537599.html

"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20

"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20 - РИА Новости, 25.04.2023

"Совсем обалдели": Медведев высказался о предложении выгнать Россию из G20

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что те, кто призывает исключить Россию из G20, "обалдели". РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:33

2023-04-25T11:33

2023-04-25T15:21

россия

дмитрий медведев

большая двадцатка

политика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что те, кто призывает исключить Россию из G20, "обалдели"."Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят — надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту "Двадцатку" вместе с ними создавали", — сказал он на марафоне "Знание. Первые".

https://ria.ru/20230225/reshenie-1854327787.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, большая двадцатка, политика