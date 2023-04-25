https://ria.ru/20230425/fury-1867533064.html

Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР

Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР - РИА Новости, 25.04.2023

Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР

Множество грузовиков, попавших на видео перед пунктом пропуска с КНР в Приморье "Краскино", не стоят в очереди на таможенный контроль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:23

2023-04-25T11:23

2023-04-25T13:52

россия

китай

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Множество грузовиков, попавших на видео перед пунктом пропуска с КНР в Приморье "Краскино", не стоят в очереди на таможенный контроль, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления. Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, снятое, по словам авторов, перед пунктом пропуска "Краскино". На кадрах видно, как большегрузы стоят вдоль дороги. Указано, что пробка тянется на десять-двадцать километров. По его словам, при ориентировочной пропускной способности "Краскино" в 60 машин в обе стороны в среднем за день оформляется по 130 грузовиков. За последнюю неделю через этот пункт пропуска прошло 1040 автомобилей — 395 из России в Китай, 645 в обратном направлении — и более 17,5 тысячи тонн грузов. В ДВТУ также рассказали, что в первую очередь проводят таможенные операции и контроль товаров первой необходимости и скоропортящихся грузов. В среднем на их оформление требуется не более 15 минут. Для сокращения времени таможенники используют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. "При необходимости режим работы должностных лиц таможенных органов продлевается", — добавил собеседник. В таможне также уточнили, что всего за прошлую неделю через автомобильные пункты пропуска в Приморье прошло свыше 93 тысяч тонн товаров. Основной объем грузов перемещается через посты "Пограничный", "Краскино" и "Полтавка".

https://ria.ru/20221221/kitay-1840302305.html

https://ria.ru/20220526/granitsa-1790769078.html

россия

китай

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, приморский край