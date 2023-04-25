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Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР - РИА Новости, 25.04.2023
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11:23 25.04.2023 (обновлено: 13:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/fury-1867533064.html
Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР
Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР - РИА Новости, 25.04.2023
Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР
Множество грузовиков, попавших на видео перед пунктом пропуска с КНР в Приморье "Краскино", не стоят в очереди на таможенный контроль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:23
2023-04-25T13:52
россия
китай
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Множество грузовиков, попавших на видео перед пунктом пропуска с КНР в Приморье "Краскино", не стоят в очереди на таможенный контроль, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления. Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, снятое, по словам авторов, перед пунктом пропуска "Краскино". На кадрах видно, как большегрузы стоят вдоль дороги. Указано, что пробка тянется на десять-двадцать километров. По его словам, при ориентировочной пропускной способности "Краскино" в 60 машин в обе стороны в среднем за день оформляется по 130 грузовиков. За последнюю неделю через этот пункт пропуска прошло 1040 автомобилей — 395 из России в Китай, 645 в обратном направлении — и более 17,5 тысячи тонн грузов. В ДВТУ также рассказали, что в первую очередь проводят таможенные операции и контроль товаров первой необходимости и скоропортящихся грузов. В среднем на их оформление требуется не более 15 минут. Для сокращения времени таможенники используют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы. "При необходимости режим работы должностных лиц таможенных органов продлевается", — добавил собеседник. В таможне также уточнили, что всего за прошлую неделю через автомобильные пункты пропуска в Приморье прошло свыше 93 тысяч тонн товаров. Основной объем грузов перемещается через посты "Пограничный", "Краскино" и "Полтавка".
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россия, китай, приморский край
Россия, Китай, Приморский край
Власти прокомментировали видео со скоплением фур у границы России с КНР

Дальневосточная таможня: фуры с видео у границы с КНР в Приморье находятся на стоянке

© Фото : Федеральная таможенная службаГрузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Федеральная таможенная служба
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Множество грузовиков, попавших на видео перед пунктом пропуска с КНР в Приморье "Краскино", не стоят в очереди на таможенный контроль, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, снятое, по словам авторов, перед пунктом пропуска "Краскино". На кадрах видно, как большегрузы стоят вдоль дороги. Указано, что пробка тянется на десять-двадцать километров.
«

"Оформление грузов через МАПП "Краскино" происходит в штатном режиме. Все грузовые автомобили, въезжающие в пункт пропуска с соответствующими документами, оформляются оперативно, без задержек. Остальные транспортные средства, находящиеся перед пунктом пропуска, используют обочины дороги в качестве стоянки: ожидают загрузки либо готовят комплект документов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, при ориентировочной пропускной способности "Краскино" в 60 машин в обе стороны в среднем за день оформляется по 130 грузовиков. За последнюю неделю через этот пункт пропуска прошло 1040 автомобилей — 395 из России в Китай, 645 в обратном направлении — и более 17,5 тысячи тонн грузов.
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В ДВТУ также рассказали, что в первую очередь проводят таможенные операции и контроль товаров первой необходимости и скоропортящихся грузов. В среднем на их оформление требуется не более 15 минут. Для сокращения времени таможенники используют мобильные инспекционно-досмотровые комплексы.
"При необходимости режим работы должностных лиц таможенных органов продлевается", — добавил собеседник.
В таможне также уточнили, что всего за прошлую неделю через автомобильные пункты пропуска в Приморье прошло свыше 93 тысяч тонн товаров. Основной объем грузов перемещается через посты "Пограничный", "Краскино" и "Полтавка".
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