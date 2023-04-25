https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

Более 500 человек приняли участие в форуме национального единства в Югре

Более 500 человек приняли участие в форуме национального единства в Югре - РИА Новости, 25.04.2023

Более 500 человек приняли участие в форуме национального единства в Югре

Более 500 человек из 45 регионов России приняли участие в IV Всероссийском форуме национального единства, который завершился во вторник в Ханты-Мансийске,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:25

2023-04-25T20:25

2023-04-25T20:25

ханты-мансийский автономный округ

общество

россия

ханты-мансийск

луганская народная республика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Более 500 человек из 45 регионов России приняли участие в IV Всероссийском форуме национального единства, который завершился во вторник в Ханты-Мансийске, сообщает правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. IV Всероссийский форум национального единства проходил в столице Югры с 23 по 25 апреля. Цель мероприятия – повышение эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года в субъектах Российской Федерации. "В Югре завершился IV Всероссийский форум национального единства. Его участниками стали более 500 человек из 45 регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области", - говорится в сообщении. В первый день форума состоялась выставка-дефиле "Нарядная Россия", на которой свои коллекции представили 26 участников из 12 субъектов РФ – Республик Тыва, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Иркутской, Курганской, Липецкой, Псковской, Свердловской областей, Югры, Ямала, Москвы. Помимо этого, в течение всего форума гостей ждала большая деловая программа. В числе ключевых мероприятий – выездное расширенное заседание Координационного совета при Федеральном государственном бюджетном учреждении "Дом народов России" по вопросу взаимодействия с новыми субъектами РФ в сфере реализации государственной национальной политики, круглый стол Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России". На площадках форума работала школа этноблогеров – часть образовательного проекта "Киберволонтеры "Действие". Также состоялись занятия Школы лидеров КМНС "Традиции в будущее", на которых участники посещали мастер-классы и тренинги экспертов в области культуры, маркетинга и бизнеса, решали задачи по повышению личностного роста и знакомились с успешными практиками своих соотечественников.

https://ria.ru/20230422/yugra-1867063121.html

https://ria.ru/20230419/remont-1866452892.html

россия

ханты-мансийск

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ханты-мансийск, луганская народная республика