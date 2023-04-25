https://ria.ru/20230425/festival-1867634298.html

Moscow Jazz Festival объявил участников

Moscow Jazz Festival объявил участников - РИА Новости, 25.04.2023

Moscow Jazz Festival объявил участников

Moscow Jazz Festival-2023 объявил участников, сообщает пресс-служба смотра. За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:07

2023-04-25T17:07

2023-04-25T17:07

культура

новости культуры

игорь бутман

лариса долина

алексей гуськов

ильдар абдразаков

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Moscow Jazz Festival-2023 объявил участников, сообщает пресс-служба смотра. За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и зарубежья. Открытие и закрытие проведут в концертном зале "Зарядье". 19 июня прозвучит совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Будут и специальные гости. На 25 июня запланирована премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.Основная площадка мероприятия — Сад "Эрмитаж". 20 июня программы исполнят Валерий Сюткин и LightJazz, Трио Олега Аккуратова и зарубежные музыканты. 21 июня выступят известные российские и кубинские джазмены, хедлайнер — МОТ. 22 июня на сцену выйдут ансамбль "Терем-квартет", Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Григор Вернер и Трио Андрея Кондакова. 23 июля сыграют Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, известные бразильские и российские музыканты.Хедлайнеры на 24 июня — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они представят совместную программу с Ильдаром Абдразаковым.Продажа билетов на мероприятия в "Зарядье" и саду "Эрмитаж" уже открыта. Другие площадки установят в парках "Зарядье" и "Музеон", на площади у ЦУМа и на ВДНХ. С 20 по 24 июня тут выступят известные артисты и cто лучших молодежных джаз-коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса. Вход на эти мероприятия свободный.Ранее сообщалось о том, что на Международный конкурс имени Чайковского поступили заявки из 41 страны.

https://ria.ru/20230424/festival-1867372655.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, игорь бутман, лариса долина, алексей гуськов, ильдар абдразаков