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Moscow Jazz Festival объявил участников - РИА Новости, 25.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:07 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/festival-1867634298.html
Moscow Jazz Festival объявил участников
Moscow Jazz Festival объявил участников - РИА Новости, 25.04.2023
Moscow Jazz Festival объявил участников
Moscow Jazz Festival-2023 объявил участников, сообщает пресс-служба смотра. За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:07
2023-04-25T17:07
культура
новости культуры
игорь бутман
лариса долина
алексей гуськов
ильдар абдразаков
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Moscow Jazz Festival-2023 объявил участников, сообщает пресс-служба смотра. За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и зарубежья. Открытие и закрытие проведут в концертном зале "Зарядье". 19 июня прозвучит совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Будут и специальные гости. На 25 июня запланирована премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.Основная площадка мероприятия — Сад "Эрмитаж". 20 июня программы исполнят Валерий Сюткин и LightJazz, Трио Олега Аккуратова и зарубежные музыканты. 21 июня выступят известные российские и кубинские джазмены, хедлайнер — МОТ. 22 июня на сцену выйдут ансамбль "Терем-квартет", Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Григор Вернер и Трио Андрея Кондакова. 23 июля сыграют Вадим Эйленкриг &amp; Eilenkrig Crew, известные бразильские и российские музыканты.Хедлайнеры на 24 июня — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они представят совместную программу с Ильдаром Абдразаковым.Продажа билетов на мероприятия в "Зарядье" и саду "Эрмитаж" уже открыта. Другие площадки установят в парках "Зарядье" и "Музеон", на площади у ЦУМа и на ВДНХ. С 20 по 24 июня тут выступят известные артисты и cто лучших молодежных джаз-коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса. Вход на эти мероприятия свободный.Ранее сообщалось о том, что на Международный конкурс имени Чайковского поступили заявки из 41 страны.
https://ria.ru/20230424/festival-1867372655.html
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новости культуры, игорь бутман, лариса долина, алексей гуськов, ильдар абдразаков
Культура, Новости культуры, Игорь Бутман, Лариса Долина, Алексей Гуськов, Ильдар Абдразаков
Moscow Jazz Festival объявил участников

Moscow Jazz Festival объявил участников и открыл продажу билетов

© Фото : пресс-служба Moscow Jazz FestivalMoscow Jazz Festival
Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба Moscow Jazz Festival
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Moscow Jazz Festival-2023 объявил участников, сообщает пресс-служба смотра. За семь дней с 19 по 25 июня в столице выступят более тысячи артистов из России и зарубежья.
Открытие и закрытие проведут в концертном зале "Зарядье". 19 июня прозвучит совместная программа Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и Московского джазового оркестра. Будут и специальные гости.
На 25 июня запланирована премьера музыкально-театрального перформанса Игоря Бутмана и Алексея Гуськова в сопровождении Московского джазового оркестра.
Основная площадка мероприятия — Сад "Эрмитаж". 20 июня программы исполнят Валерий Сюткин и LightJazz, Трио Олега Аккуратова и зарубежные музыканты. 21 июня выступят известные российские и кубинские джазмены, хедлайнер — МОТ.
22 июня на сцену выйдут ансамбль "Терем-квартет", Эстрадный оркестр Сергея Мазаева, Григор Вернер и Трио Андрея Кондакова. 23 июля сыграют Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, известные бразильские и российские музыканты.
Хедлайнеры на 24 июня — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Они представят совместную программу с Ильдаром Абдразаковым.
Продажа билетов на мероприятия в "Зарядье" и саду "Эрмитаж" уже открыта.
Другие площадки установят в парках "Зарядье" и "Музеон", на площади у ЦУМа и на ВДНХ. С 20 по 24 июня тут выступят известные артисты и cто лучших молодежных джаз-коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса. Вход на эти мероприятия свободный.
Ранее сообщалось о том, что на Международный конкурс имени Чайковского поступили заявки из 41 страны.
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24 апреля, 15:23
 
КультураНовости культурыИгорь БутманЛариса ДолинаАлексей ГуськовИльдар Абдразаков
 
 
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