"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было

В Москве прошел большой концерт по случаю 20-летия телепроекта "Фабрика звезд"
Ведущей концерта стала теледива проекта Яна Чурикова. Она назвала празднование юбилея шоу "легендарным моментом".
"То, что происходит сегодня, — большая удача, это легендарный момент. Еще ни разу не удавалось собрать вместе такое количество "фабрикантов" в одном месте на одном концерте. Этого не было никогда. Получилась такая классная встреча выпускников", — отметила Чурикова.
Ведущей концерта стала теледива проекта Яна Чурикова. Она назвала празднование юбилея шоу "легендарным моментом".
"То, что происходит сегодня, — большая удача, это легендарный момент. Еще ни разу не удавалось собрать вместе такое количество "фабрикантов" в одном месте на одном концерте. Этого не было никогда. Получилась такая классная встреча выпускников", — отметила Чурикова.
На 20-летии "Фабрики" выступили финалисты первого сезона — группа "Корни". Несмотря на то что с момента основания бойз-бенда прошло более 20 лет, музыканты до сих пор активно гастролируют.
"Фабрика звезд" была ярким событием в нашей жизни. Для нас это было очень нервно, поскольку ты 24 часа находишься под камерами. Меня номинировали три раза в первом сезоне, больше остальных, и это всегда было очень тревожно", — рассказал вокалист Александр Бердников.
На 20-летии "Фабрики" выступили финалисты первого сезона — группа "Корни". Несмотря на то что с момента основания бойз-бенда прошло более 20 лет, музыканты до сих пор активно гастролируют.
"Фабрика звезд" была ярким событием в нашей жизни. Для нас это было очень нервно, поскольку ты 24 часа находишься под камерами. Меня номинировали три раза в первом сезоне, больше остальных, и это всегда было очень тревожно", — рассказал вокалист Александр Бердников.
Финалист шестого сезона "Фабрики звезд", певец Прохор Шаляпин признался, что был рад увидеться с другими участниками.
"Очень рад сейчас видеть всех без исключения. Для меня "Фабрика" — это самые приятные воспоминания и впечатления. У меня никогда ни с кем не было конфликтов, потому что я искренне считал себя лучше всех и потому никогда никому не завидовал", — пояснил артист.
Финалист шестого сезона "Фабрики звезд", певец Прохор Шаляпин признался, что был рад увидеться с другими участниками.
"Очень рад сейчас видеть всех без исключения. Для меня "Фабрика" — это самые приятные воспоминания и впечатления. У меня никогда ни с кем не было конфликтов, потому что я искренне считал себя лучше всех и потому никогда никому не завидовал", — пояснил артист.
Финалист четвертого сезона Юрий Титов рассказал на своей странице в соцсети, что ему понравилось выступать вместе с коллегами по "Фабрике".
"Мои впечатления? Хорошо, но мало! А мы скоро небольшим, но очень крутым составом посетим еще несколько городов", — пообещал исполнитель хита "Понарошку".
Финалист четвертого сезона Юрий Титов рассказал на своей странице в соцсети, что ему понравилось выступать вместе с коллегами по "Фабрике".
"Мои впечатления? Хорошо, но мало! А мы скоро небольшим, но очень крутым составом посетим еще несколько городов", — пообещал исполнитель хита "Понарошку".
Доминик Джокер (Александр Бреславский) стал одним из самых ярких участников проекта.
Рэпер заявил о себе в четвертом сезоне. Там он исполнял свою музыку, а также писал песни для других "фабрикантов". На проекте он даже собрал группу "Банда", в которой пел вместе с Тимати (Тимур Юнусов), Анастасией Кочетковой и Ратмиром Шишковым.
Сейчас Доминик Джокер продолжает работать композитором и саунд-продюсером.
Доминик Джокер (Александр Бреславский) стал одним из самых ярких участников проекта.
Рэпер заявил о себе в четвертом сезоне. Там он исполнял свою музыку, а также писал песни для других "фабрикантов". На проекте он даже собрал группу "Банда", в которой пел вместе с Тимати (Тимур Юнусов), Анастасией Кочетковой и Ратмиром Шишковым.
Сейчас Доминик Джокер продолжает работать композитором и саунд-продюсером.
Финалистка "Фабрики звезд — 5", занявшая в проекте третье место, Наталья Подольская запомнилась телезрителям ярким номером с песней "Поздно". Она вспомнила тот момент.
"Сегодня, пока я готовилась к номеру, вспоминала свои впечатления о проекте, о том, как я волновалась и готовилась тогда к выходу на сцену с этой песней в первый раз. Было то самое платье с таким длинным шлейфом, как у меня сегодня, мало времени на подготовку, и визажист в темноте наляпала мне зеленые блестки на глаза и не успела ничего с ними сделать. Но все посчитали, что так и было задумано", — поделилась деталями певица.
Финалистка "Фабрики звезд — 5", занявшая в проекте третье место, Наталья Подольская запомнилась телезрителям ярким номером с песней "Поздно". Она вспомнила тот момент.
"Сегодня, пока я готовилась к номеру, вспоминала свои впечатления о проекте, о том, как я волновалась и готовилась тогда к выходу на сцену с этой песней в первый раз. Было то самое платье с таким длинным шлейфом, как у меня сегодня, мало времени на подготовку, и визажист в темноте наляпала мне зеленые блестки на глаза и не успела ничего с ними сделать. Но все посчитали, что так и было задумано", — поделилась деталями певица.
Концерт посетила певица Ирина Тонева — участница первой "Фабрики звезд" и бессменная вокалистка группы "Фабрика".
Исполнительница осталась единственной солисткой из первоначального состава. Поэтому у Тоневой был, по сути, двойной юбилей: более 20 лет с "Фабрикой" и "Фабрикой звезд".
"Все хорошее испокон веков передавалось из уст в уста от поколения к поколению. У нас три поколения на одной сцене", — рассказали солистки группы после шоу в своем аккаунте в соцсети.
Концерт посетила певица Ирина Тонева — участница первой "Фабрики звезд" и бессменная вокалистка группы "Фабрика".
Исполнительница осталась единственной солисткой из первоначального состава. Поэтому у Тоневой был, по сути, двойной юбилей: более 20 лет с "Фабрикой" и "Фабрикой звезд".
"Все хорошее испокон веков передавалось из уст в уста от поколения к поколению. У нас три поколения на одной сцене", — рассказали солистки группы после шоу в своем аккаунте в соцсети.
Музыкант и шоумен Михаил Гребенщиков, который занял в первом сезоне "Фабрики звезд" третье место, назвал участие в передаче "великим приключением".
"Самое мое яркое воспоминание о "Фабрике" — это подаренная квартира, то, что оценили мой талант и оставили в Москве. Весь проект — это великое приключение. Мы были первыми и не знали, что это будет и во что выльется. Мы будто вышли первыми в открытый космос и до сих пор в нем. Полет нормальный!" — отметил артист.
Музыкант и шоумен Михаил Гребенщиков, который занял в первом сезоне "Фабрики звезд" третье место, назвал участие в передаче "великим приключением".
"Самое мое яркое воспоминание о "Фабрике" — это подаренная квартира, то, что оценили мой талант и оставили в Москве. Весь проект — это великое приключение. Мы были первыми и не знали, что это будет и во что выльется. Мы будто вышли первыми в открытый космос и до сих пор в нем. Полет нормальный!" — отметил артист.
На концерте также прозвучал "гимн" телешоу "Круто ты попал на ТВ". Артистам подпевал весь зал.
Первая "Фабрика звезд" вышла на экраны в 2002 году.
За 20 лет было создано семь сезонов, записано более 20 альбомов и выпущено еще больше настоящих звезд.
На концерте также прозвучал "гимн" телешоу "Круто ты попал на ТВ". Артистам подпевал весь зал.
Первая "Фабрика звезд" вышла на экраны в 2002 году.
За 20 лет было создано семь сезонов, записано более 20 альбомов и выпущено еще больше настоящих звезд.