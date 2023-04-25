"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

На 20-летии "Фабрики" выступили финалисты первого сезона — группа "Корни". Несмотря на то что с момента основания бойз-бенда прошло более 20 лет, музыканты до сих пор активно гастролируют.

"Фабрика звезд" была ярким событием в нашей жизни. Для нас это было очень нервно, поскольку ты 24 часа находишься под камерами. Меня номинировали три раза в первом сезоне, больше остальных, и это всегда было очень тревожно", — рассказал вокалист Александр Бердников.