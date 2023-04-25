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"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
14:36 25.04.2023 (обновлено: 22:47 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/fabrika-1867565001.html
"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было
"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было - РИА Новости, 25.04.2023
"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было
На днях проект "Фабрика звезд" отметил 20-летие грандиозным концертом в московском "МТС Live Холл". В этот вечер на сцену вышли финалисты и выпускники передачи: РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:36
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шоубиз
"фабрика звезд"
москва
наталья подольская
ирина дубцова
стас пьеха
знаменитости
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На днях проект "Фабрика звезд" отметил 20-летие грандиозным концертом в московском "МТС Live Холл". В этот вечер на сцену вышли финалисты и выпускники передачи: Доминик Джокер, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Антон Зацепин, Никита Малинин, Юрий Титов и многие другие. О том, как прошла встреча "фабрикантов", — в фотоленте РИА Новости.
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"фабрика звезд", фото, москва, наталья подольская, ирина дубцова, стас пьеха, знаменитости, яна чурикова, музыка
Шоубиз, "Фабрика звезд", Москва, Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Знаменитости, Яна Чурикова, Музыка
"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было

В Москве прошел большой концерт по случаю 20-летия телепроекта "Фабрика звезд"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На днях проект "Фабрика звезд" отметил 20-летие грандиозным концертом в московском "МТС Live Холл". В этот вечер на сцену вышли финалисты и выпускники передачи: Доминик Джокер, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Наталья Подольская, Антон Зацепин, Никита Малинин, Юрий Титов и многие другие. О том, как прошла встреча "фабрикантов", — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Ведущей концерта стала теледива проекта Яна Чурикова. Она назвала празднование юбилея шоу "легендарным моментом".

"То, что происходит сегодня, — большая удача, это легендарный момент. Еще ни разу не удавалось собрать вместе такое количество "фабрикантов" в одном месте на одном концерте. Этого не было никогда. Получилась такая классная встреча выпускников", — отметила Чурикова.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Ведущей концерта стала теледива проекта Яна Чурикова. Она назвала празднование юбилея шоу "легендарным моментом".

"То, что происходит сегодня, — большая удача, это легендарный момент. Еще ни разу не удавалось собрать вместе такое количество "фабрикантов" в одном месте на одном концерте. Этого не было никогда. Получилась такая классная встреча выпускников", — отметила Чурикова.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
1 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

На 20-летии "Фабрики" выступили финалисты первого сезона — группа "Корни". Несмотря на то что с момента основания бойз-бенда прошло более 20 лет, музыканты до сих пор активно гастролируют.

"Фабрика звезд" была ярким событием в нашей жизни. Для нас это было очень нервно, поскольку ты 24 часа находишься под камерами. Меня номинировали три раза в первом сезоне, больше остальных, и это всегда было очень тревожно", — рассказал вокалист Александр Бердников.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

На 20-летии "Фабрики" выступили финалисты первого сезона — группа "Корни". Несмотря на то что с момента основания бойз-бенда прошло более 20 лет, музыканты до сих пор активно гастролируют.

"Фабрика звезд" была ярким событием в нашей жизни. Для нас это было очень нервно, поскольку ты 24 часа находишься под камерами. Меня номинировали три раза в первом сезоне, больше остальных, и это всегда было очень тревожно", — рассказал вокалист Александр Бердников.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
2 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Финалист шестого сезона "Фабрики звезд", певец Прохор Шаляпин признался, что был рад увидеться с другими участниками.

"Очень рад сейчас видеть всех без исключения. Для меня "Фабрика" — это самые приятные воспоминания и впечатления. У меня никогда ни с кем не было конфликтов, потому что я искренне считал себя лучше всех и потому никогда никому не завидовал", — пояснил артист.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Финалист шестого сезона "Фабрики звезд", певец Прохор Шаляпин признался, что был рад увидеться с другими участниками.

"Очень рад сейчас видеть всех без исключения. Для меня "Фабрика" — это самые приятные воспоминания и впечатления. У меня никогда ни с кем не было конфликтов, потому что я искренне считал себя лучше всех и потому никогда никому не завидовал", — пояснил артист.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
3 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Финалист четвертого сезона Юрий Титов рассказал на своей странице в соцсети, что ему понравилось выступать вместе с коллегами по "Фабрике".

"Мои впечатления? Хорошо, но мало! А мы скоро небольшим, но очень крутым составом посетим еще несколько городов", — пообещал исполнитель хита "Понарошку".

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Финалист четвертого сезона Юрий Титов рассказал на своей странице в соцсети, что ему понравилось выступать вместе с коллегами по "Фабрике".

"Мои впечатления? Хорошо, но мало! А мы скоро небольшим, но очень крутым составом посетим еще несколько городов", — пообещал исполнитель хита "Понарошку".

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
4 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Доминик Джокер (Александр Бреславский) стал одним из самых ярких участников проекта.

Рэпер заявил о себе в четвертом сезоне. Там он исполнял свою музыку, а также писал песни для других "фабрикантов". На проекте он даже собрал группу "Банда", в которой пел вместе с Тимати (Тимур Юнусов), Анастасией Кочетковой и Ратмиром Шишковым.

Сейчас Доминик Джокер продолжает работать композитором и саунд-продюсером.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Доминик Джокер (Александр Бреславский) стал одним из самых ярких участников проекта.

Рэпер заявил о себе в четвертом сезоне. Там он исполнял свою музыку, а также писал песни для других "фабрикантов". На проекте он даже собрал группу "Банда", в которой пел вместе с Тимати (Тимур Юнусов), Анастасией Кочетковой и Ратмиром Шишковым.

Сейчас Доминик Джокер продолжает работать композитором и саунд-продюсером.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
5 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Финалистка "Фабрики звезд — 5", занявшая в проекте третье место, Наталья Подольская запомнилась телезрителям ярким номером с песней "Поздно". Она вспомнила тот момент.

"Сегодня, пока я готовилась к номеру, вспоминала свои впечатления о проекте, о том, как я волновалась и готовилась тогда к выходу на сцену с этой песней в первый раз. Было то самое платье с таким длинным шлейфом, как у меня сегодня, мало времени на подготовку, и визажист в темноте наляпала мне зеленые блестки на глаза и не успела ничего с ними сделать. Но все посчитали, что так и было задумано", — поделилась деталями певица.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Финалистка "Фабрики звезд — 5", занявшая в проекте третье место, Наталья Подольская запомнилась телезрителям ярким номером с песней "Поздно". Она вспомнила тот момент.

"Сегодня, пока я готовилась к номеру, вспоминала свои впечатления о проекте, о том, как я волновалась и готовилась тогда к выходу на сцену с этой песней в первый раз. Было то самое платье с таким длинным шлейфом, как у меня сегодня, мало времени на подготовку, и визажист в темноте наляпала мне зеленые блестки на глаза и не успела ничего с ними сделать. Но все посчитали, что так и было задумано", — поделилась деталями певица.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
6 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Концерт посетила певица Ирина Тонева — участница первой "Фабрики звезд" и бессменная вокалистка группы "Фабрика".

Исполнительница осталась единственной солисткой из первоначального состава. Поэтому у Тоневой был, по сути, двойной юбилей: более 20 лет с "Фабрикой" и "Фабрикой звезд".

"Все хорошее испокон веков передавалось из уст в уста от поколения к поколению. У нас три поколения на одной сцене", — рассказали солистки группы после шоу в своем аккаунте в соцсети.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Концерт посетила певица Ирина Тонева — участница первой "Фабрики звезд" и бессменная вокалистка группы "Фабрика".

Исполнительница осталась единственной солисткой из первоначального состава. Поэтому у Тоневой был, по сути, двойной юбилей: более 20 лет с "Фабрикой" и "Фабрикой звезд".

"Все хорошее испокон веков передавалось из уст в уста от поколения к поколению. У нас три поколения на одной сцене", — рассказали солистки группы после шоу в своем аккаунте в соцсети.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
7 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

Музыкант и шоумен Михаил Гребенщиков, который занял в первом сезоне "Фабрики звезд" третье место, назвал участие в передаче "великим приключением".

"Самое мое яркое воспоминание о "Фабрике" — это подаренная квартира, то, что оценили мой талант и оставили в Москве. Весь проект — это великое приключение. Мы были первыми и не знали, что это будет и во что выльется. Мы будто вышли первыми в открытый космос и до сих пор в нем. Полет нормальный!" — отметил артист.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

Музыкант и шоумен Михаил Гребенщиков, который занял в первом сезоне "Фабрики звезд" третье место, назвал участие в передаче "великим приключением".

"Самое мое яркое воспоминание о "Фабрике" — это подаренная квартира, то, что оценили мой талант и оставили в Москве. Весь проект — это великое приключение. Мы были первыми и не знали, что это будет и во что выльется. Мы будто вышли первыми в открытый космос и до сих пор в нем. Полет нормальный!" — отметил артист.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
8 из 9
© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"

На концерте также прозвучал "гимн" телешоу "Круто ты попал на ТВ". Артистам подпевал весь зал.

Первая "Фабрика звезд" вышла на экраны в 2002 году.

За 20 лет было создано семь сезонов, записано более 20 альбомов и выпущено еще больше настоящих звезд.

Концерт Фабрика звезд. 20 лет

На концерте также прозвучал "гимн" телешоу "Круто ты попал на ТВ". Артистам подпевал весь зал.

Первая "Фабрика звезд" вышла на экраны в 2002 году.

За 20 лет было создано семь сезонов, записано более 20 альбомов и выпущено еще больше настоящих звезд.

© Фото : Пресс-служба концерта "Фабрика звезд. 20 лет"
9 из 9
 
Шоубиз"Фабрика звезд"МоскваНаталья ПодольскаяИрина ДубцоваСтас ПьехаЗнаменитостиЯна ЧуриковаМузыка
 
 
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