https://ria.ru/20230425/evrosoyuz-1867740561.html
ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров
ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023
ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров
Евросоюз рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:54
2023-04-25T21:54
2023-04-25T21:54
россия
сша
в мире
сергей лавров
евросоюз
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы видим как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру с заявленной целью - сдерживать РФ", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867736327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, сергей лавров, евросоюз, оон
Россия, США, В мире, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН
ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров
Лавров: ЕС рекордными темпами военизируется и становится структурой по сдерживанию России