https://ria.ru/20230425/evrosoyuz-1867740561.html

ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров

ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров - РИА Новости, 25.04.2023

ЕС рекордными темпами военизируется, заявил Лавров

Евросоюз рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:54

2023-04-25T21:54

2023-04-25T21:54

россия

сша

в мире

сергей лавров

евросоюз

оон

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ООН, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру по сдерживанию России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы видим как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру с заявленной целью - сдерживать РФ", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867736327.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, в мире, сергей лавров, евросоюз, оон