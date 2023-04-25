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Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы - РИА Новости, 25.04.2023
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10:39 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/evropa-1867512913.html
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы
Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:39
2023-04-25T10:39
дмитрий медведев
европа
россия
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.
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дмитрий медведев, европа, россия, политика
Дмитрий Медведев, Европа, Россия, Политика
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы

Зампред Совбеза Медведев: угроза нового раздела Европы сегодня реально существует

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.
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