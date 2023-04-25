https://ria.ru/20230425/evropa-1867512913.html
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы
Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:39
2023-04-25T10:39
2023-04-25T10:39
дмитрий медведев
европа
россия
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, европа, россия, политика
Дмитрий Медведев, Европа, Россия, Политика
Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы
Зампред Совбеза Медведев: угроза нового раздела Европы сегодня реально существует
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".
Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.
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