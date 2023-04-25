https://ria.ru/20230425/evropa-1867512913.html

Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы

Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев заявил о реальной угрозе раздела Европы

Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:39

2023-04-25T10:39

2023-04-25T10:39

дмитрий медведев

европа

россия

политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроза раздела Европы сегодня реально существует, полагает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сказал он на марафоне "Знание. Первые".Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах.

https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

европа

россия

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Влада Копылова

дмитрий медведев, европа, россия, политика