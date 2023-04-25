https://ria.ru/20230425/evro-1867516511.html

Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе

Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:50

2023-04-25T10:50

2023-04-25T10:50

дмитрий медведев

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. "Абсолютно точно, что финансовые потрясения в Европе тоже в этом случае не заставят себя ждать. Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые". По его словам, то, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах – совершенно очевидно. "Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, европа, экономика