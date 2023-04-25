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Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:50
2023-04-25T10:50
2023-04-25T10:50
дмитрий медведев
европа
экономика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. "Абсолютно точно, что финансовые потрясения в Европе тоже в этом случае не заставят себя ждать. Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые". По его словам, то, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах – совершенно очевидно. "Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, европа, экономика
Дмитрий Медведев, Европа, Экономика
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе
Медведев не исключил распад еврозоны и возврат к национальным валютам в Европе
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе.
"Абсолютно точно, что финансовые потрясения в Европе тоже в этом случае не заставят себя ждать. Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
По его словам, то, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах – совершенно очевидно.
"Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС
, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", - добавил Медведев.
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