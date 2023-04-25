Рейтинг@Mail.ru
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/evro-1867516511.html
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:50
2023-04-25T10:50
дмитрий медведев
европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе. "Абсолютно точно, что финансовые потрясения в Европе тоже в этом случае не заставят себя ждать. Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые". По его словам, то, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах – совершенно очевидно. "Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230424/inflyatsiya-1867421576.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_333d79b43a29250e5d064c3daacdfab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, европа, экономика
Дмитрий Медведев, Европа, Экономика
Медведев не исключил возврат к национальным валютам в Европе

Медведев не исключил распад еврозоны и возврат к национальным валютам в Европе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил в будущем возврат к национальным валютам в Европе.
"Абсолютно точно, что финансовые потрясения в Европе тоже в этом случае не заставят себя ждать. Валюта Европейского Союза, и без того не слишком устойчивая к внешним воздействиям, стала утрачивать свою роль, как универсального платежного средства. Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
По его словам, то, что это критически скажется на крупнейших европейских структурах – совершенно очевидно.
"Поскольку это внесет неизбежную путаницу в расчеты, создаст массу непредвиденных расходов на ровном месте и создаст проблемы и на международном уровне, это тоже понятно. Но с другой стороны, в этом случае рублю, юаню, индийской рупии, другим валютам стран БРИКС, в будущем нет альтернативы. Нам нужно думать и о цифровых форматах этих валют", - добавил Медведев.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Еврозона переживает исторический максимум инфляции, заявил Песков
24 апреля, 18:20
 
Дмитрий МедведевЕвропаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала