https://ria.ru/20230425/eksport-1867473557.html

СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию

СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию

ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам "Большой семерки", полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:30

2023-04-25T00:30

2023-04-25T00:30

в мире

япония

россия

сша

евросоюз

g7

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам "Большой семерки", полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.Как заявили два собеседника издания, данная идея была выдвинута Вашингтоном на фоне его "растущего недовольства" существующей системой, которая "изобилует лазейками".При этом три информированных источника издания сообщили, что представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг "невозможным". "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — сказал один из чиновников на условиях анонимности.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. По информации Bloomberg, идея заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет на экспорт в страну почти всех товаров будет бить по мировой экономике, это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html

япония

россия

сша

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в мире, япония, россия, сша, евросоюз, g7, дмитрий песков