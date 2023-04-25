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СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию - РИА Новости, 25.04.2023
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00:30 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/eksport-1867473557.html
СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию
СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию
ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам "Большой семерки", полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:30
2023-04-25T00:30
в мире
япония
россия
сша
евросоюз
g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам "Большой семерки", полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.Как заявили два собеседника издания, данная идея была выдвинута Вашингтоном на фоне его "растущего недовольства" существующей системой, которая "изобилует лазейками".При этом три информированных источника издания сообщили, что представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг "невозможным". "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — сказал один из чиновников на условиях анонимности.Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. По информации Bloomberg, идея заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет на экспорт в страну почти всех товаров будет бить по мировой экономике, это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html
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в мире, япония, россия, сша, евросоюз, g7, дмитрий песков
В мире, Япония, Россия, США, Евросоюз, G7, Дмитрий Песков
СМИ: ЕС и Япония выступили против идеи запретить весь экспорт в Россию

FT: ЕС и Япония выступили против предложения США полностью запретить экспорт в Россию

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам "Большой семерки", полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как заявили два собеседника издания, данная идея была выдвинута Вашингтоном на фоне его "растущего недовольства" существующей системой, которая "изобилует лазейками".
При этом три информированных источника издания сообщили, что представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг "невозможным". "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — сказал один из чиновников на условиях анонимности.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. По информации Bloomberg, идея заключается в том, чтобы перейти к санкционному режиму, когда весь экспорт по умолчанию запрещается и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет на экспорт в страну почти всех товаров будет бить по мировой экономике, это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Медведев прокомментировал идею G7 о запрете экспорта товаров в Россию
23 апреля, 14:37
 
В миреЯпонияРоссияСШАЕвросоюзG7Дмитрий Песков
 
 
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