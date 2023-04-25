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Орешкин озвучил ключевые направления развития российской экономики - РИА Новости, 25.04.2023
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14:51 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867610157.html
Орешкин озвучил ключевые направления развития российской экономики
Орешкин озвучил ключевые направления развития российской экономики - РИА Новости, 25.04.2023
Орешкин озвучил ключевые направления развития российской экономики
Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о ключевых моментах развития российской экономики в ближайшие годы, в их числе опора на внутреннее... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:51
2023-04-25T14:51
экономика
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о ключевых моментах развития российской экономики в ближайшие годы, в их числе опора на внутреннее производство и потребление, снижение социального неравенства и новое международное взаимодействие. "Первое - самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая нашими гражданами и компаниями, она импортного производства", - сказал Орешкин, выступая во вторник в рамках марафона "Знание". В качестве положительного примера он привел США, где доля импорта во внутреннем потреблении составляет 15%. "Пример очень неплохой... Это тот пример, к которому надо стремиться, и здесь нас ожидает довольно активное движение вперед. Переход от наших 23% импорта к американским 15% импорта - означает возможность нарастить внутренне производство и внутреннее потребление примерно на 40%", - указал помощник президента. При этом, по его словам, акцент на развитие внутреннего рынка затронет многие отрасли, включая туризм, промышленность, сельское хозяйство и другие. Раскрытию потенциала страны будет способствовать и появление новой инфраструктуры. В качестве второго важного фактора Орешкин отметил снижение географического и социального неравенства. Третьим - назвал новое международное взаимодействие. Он пояснил, что смена вектора на Восток и Юг будет сопровождаться увеличением технологического партнерства, ростом промышленной кооперации, а также активным вовлечение малого и среднего бизнеса в международную деятельность. В качестве других важных элементов развития Орешкин перечислил выход на технологический и кадровый суверенитет, что предполагает собственные компетенции в технологиях, а также совершенствование системы подготовки кадров. Следующий приоритет - переход на новый уровень эффективности экономики. "Мы поговорили о рынке труда, об очень низкой безработице. Это хорошо для работников, но это является ограничивающим фактором для развития предприятий, для увеличения выпуска, потому что сейчас найти дополнительные кадры, дополнительных работников - очень проблематично. Поэтому повышение эффективности производств, бережливое производство - оптимизация процессов и процедур; автоматизация производственных процессов - все это важно для того, чтобы наращивать объемы производства в условиях низкой безработицы", - разъяснил помощник президента РФ. Он также обратил внимание на то, что граждане должны иметь возможность повышать компетенцию и проходить обучение, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. В целом, по его словам, российская экономика должна шаг за шагом переходить и учиться работать в условиях высоких зарплат.
https://ria.ru/20230425/tsel-1867542767.html
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экономика, россия, максим орешкин
Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин озвучил ключевые направления развития российской экономики

Орешкин назвал развитие внутреннего рынка ключевым направлением российской экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента России Максим Орешкин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Помощник президента России Максим Орешкин выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Максим Орешкин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о ключевых моментах развития российской экономики в ближайшие годы, в их числе опора на внутреннее производство и потребление, снижение социального неравенства и новое международное взаимодействие.
"Первое - самое важное, то, что мы в предыдущие годы недостаточное внимание уделяли освоению своей страны. Если посмотреть на такой показатель, как доля импорта во внутреннем потреблении, для России этот показатель составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая нашими гражданами и компаниями, она импортного производства", - сказал Орешкин, выступая во вторник в рамках марафона "Знание".
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В качестве положительного примера он привел США, где доля импорта во внутреннем потреблении составляет 15%. "Пример очень неплохой... Это тот пример, к которому надо стремиться, и здесь нас ожидает довольно активное движение вперед. Переход от наших 23% импорта к американским 15% импорта - означает возможность нарастить внутренне производство и внутреннее потребление примерно на 40%", - указал помощник президента.
При этом, по его словам, акцент на развитие внутреннего рынка затронет многие отрасли, включая туризм, промышленность, сельское хозяйство и другие. Раскрытию потенциала страны будет способствовать и появление новой инфраструктуры.
В качестве второго важного фактора Орешкин отметил снижение географического и социального неравенства. Третьим - назвал новое международное взаимодействие. Он пояснил, что смена вектора на Восток и Юг будет сопровождаться увеличением технологического партнерства, ростом промышленной кооперации, а также активным вовлечение малого и среднего бизнеса в международную деятельность.
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В качестве других важных элементов развития Орешкин перечислил выход на технологический и кадровый суверенитет, что предполагает собственные компетенции в технологиях, а также совершенствование системы подготовки кадров. Следующий приоритет - переход на новый уровень эффективности экономики.
"Мы поговорили о рынке труда, об очень низкой безработице. Это хорошо для работников, но это является ограничивающим фактором для развития предприятий, для увеличения выпуска, потому что сейчас найти дополнительные кадры, дополнительных работников - очень проблематично. Поэтому повышение эффективности производств, бережливое производство - оптимизация процессов и процедур; автоматизация производственных процессов - все это важно для того, чтобы наращивать объемы производства в условиях низкой безработицы", - разъяснил помощник президента РФ.
Он также обратил внимание на то, что граждане должны иметь возможность повышать компетенцию и проходить обучение, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. В целом, по его словам, российская экономика должна шаг за шагом переходить и учиться работать в условиях высоких зарплат.
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