https://ria.ru/20230425/donoschiki-1867603963.html

В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков"

В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков" - РИА Новости, 25.04.2023

В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков"

Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят инициативу о введении ответственности "серийных доносчиков", в частности на артистов и блогеров, рассказал РИА... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:31

2023-04-25T14:31

2023-04-25T14:31

общество

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

дмитрий песков

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят инициативу о введении ответственности "серийных доносчиков", в частности на артистов и блогеров, рассказал РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Как добавил парламентарий, такие доносчики вынуждают правоохранителей заниматься изучением постов в соцсетях и просмотром личных записей частных разговоров вместо поиска настоящих преступников. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, "стали способом сведения счётов". Нечаев отметил, что в партии намерены подготовить инициативу о введении ответственности для "серийных доносчиков". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются. В марте депутаты от "Новых людей" направили в правительство законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях.

https://ria.ru/20230302/shaman-1855395639.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), дмитрий песков, госдума рф, партия "новые люди"