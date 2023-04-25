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В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков" - РИА Новости, 25.04.2023
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14:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/donoschiki-1867603963.html
В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков"
В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков" - РИА Новости, 25.04.2023
В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков"
Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят инициативу о введении ответственности "серийных доносчиков", в частности на артистов и блогеров, рассказал РИА... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:31
2023-04-25T14:31
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
дмитрий песков
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят инициативу о введении ответственности "серийных доносчиков", в частности на артистов и блогеров, рассказал РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Как добавил парламентарий, такие доносчики вынуждают правоохранителей заниматься изучением постов в соцсетях и просмотром личных записей частных разговоров вместо поиска настоящих преступников. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, "стали способом сведения счётов". Нечаев отметил, что в партии намерены подготовить инициативу о введении ответственности для "серийных доносчиков". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются. В марте депутаты от "Новых людей" направили в правительство законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях.
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общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), дмитрий песков, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Дмитрий Песков, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В Госдуме предложили ввести меры ответственности для "серийных доносчиков"

В Госдуме подготовят инициативу о введении ответственности для серийных доносчиков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовят инициативу о введении ответственности "серийных доносчиков", в частности на артистов и блогеров, рассказал РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев.
«
"Эпидемия доносов приняла такой размах, что её официально комментирует Кремль. С Дмитрием Песковым сложно не согласиться: доносы – это отвратительно. По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО", - отметил Нечаев.
Как добавил парламентарий, такие доносчики вынуждают правоохранителей заниматься изучением постов в соцсетях и просмотром личных записей частных разговоров вместо поиска настоящих преступников. По его словам, статьи, которые принимались для защиты армии и государства, "стали способом сведения счётов".
Нечаев отметил, что в партии намерены подготовить инициативу о введении ответственности для "серийных доносчиков".
«
"Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для "серийных доносчиков". Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются.
В марте депутаты от "Новых людей" направили в правительство законопроект о запрете привлекать к ответственности из-за лайков и реакций в соцсетях.
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