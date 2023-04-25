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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:48
2023-04-25T14:48
2023-04-25T14:48
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерии