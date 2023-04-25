https://ria.ru/20230425/donetsk-1867552838.html
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:33
2023-04-25T12:33
2023-04-25T12:33
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html
донецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов