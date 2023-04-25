https://ria.ru/20230425/donetsk-1867509784.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:31
2023-04-25T10:31
2023-04-25T10:31
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867477879.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов