https://ria.ru/20230425/dollar-1867658011.html

Илон Маск оценил перспективы доллара

Илон Маск оценил перспективы доллара - РИА Новости, 25.04.2023

Илон Маск оценил перспективы доллара

Американский предприниматель Илон Маск оценил перспективы доллара, заявив, что систематическое применение валюты в качестве санкционного средства ведет к... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:57

2023-04-25T16:57

2023-04-25T17:02

россия

илон маск

джанет йеллен

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск оценил перспективы доллара, заявив, что систематическое применение валюты в качестве санкционного средства ведет к прекращению ее использования в мире. Он прокомментировал публикацию в Twitter, автор которой утверждает, что дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие два десятилетия. Термин "вепонизация" происходит от английского слова weapon ("оружие") и означает использование в военных целях объектов, для этого не предназначенных. В публикации, которую комментировал бизнесмен, утверждается, что доля доллара в мировых расчетах сократилась до 55% в 2020 году с 73% в 2001-м, а с началом введения санкций против России упала до 47%. Высказываясь ранее на ту же тему, министр финансов США Джанет Йеллен признала, что финансовые санкции, привязанные к роли доллара, могут со временем подорвать его гегемонию, поэтому должны применяться дозированно и совместно с союзниками. При этом она заявила, что у американской валюты конкурентов на мировой арене пока все равно нет.

https://ria.ru/20230423/deripaska-1867143638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, илон маск, джанет йеллен, сша, экономика