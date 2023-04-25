Илон Маск оценил перспективы доллара
Илон Маск: использование доллара в санкциях ведет к отказу от его использования
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск оценил перспективы доллара, заявив, что систематическое применение валюты в качестве санкционного средства ведет к прекращению ее использования в мире.
Он прокомментировал публикацию в Twitter, автор которой утверждает, что дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие два десятилетия.
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"Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования", - ответил Маск.
Термин "вепонизация" происходит от английского слова weapon ("оружие") и означает использование в военных целях объектов, для этого не предназначенных.
В публикации, которую комментировал бизнесмен, утверждается, что доля доллара в мировых расчетах сократилась до 55% в 2020 году с 73% в 2001-м, а с началом введения санкций против России упала до 47%.
Высказываясь ранее на ту же тему, министр финансов США Джанет Йеллен признала, что финансовые санкции, привязанные к роли доллара, могут со временем подорвать его гегемонию, поэтому должны применяться дозированно и совместно с союзниками. При этом она заявила, что у американской валюты конкурентов на мировой арене пока все равно нет.