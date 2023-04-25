https://ria.ru/20230425/dolg-1867712949.html
Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей
Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей - РИА Новости, 25.04.2023
Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей
Правительства стран Восточной Европы в этом году уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:13
2023-04-25T19:13
2023-04-25T19:48
экономика
восточная европа
цены на нефть
россия
польша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительства стран Восточной Европы в этом году уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на собранные агентством данные."Впервые за десять лет три восточноевропейские страны — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) — входят в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся стран на зарубежных рынках", - сообщается в материале.Восточная Европа испытывает огромные финансовые потери, так как расходы государств значительно возросли из-за необходимости компенсировать военные затраты и затраты на пребывание украинских беженцев.Авторы полагают, что из-за конфликта на Украине рынок облигаций претерпел существенные изменения. Занимать стало намного дороже — даже для правительств с высоким рейтингом — после того, как центральные банки по всему миру подняли процентные ставки. Польша, например, платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям. Еще в 2021 году та же облигация была бы продана менее чем за 4%, отмечают эксперты.По оценкам аналитиков Bloomberg, в этом году дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3% от валового внутреннего продукта региона по сравнению с 1,3% в 2021 году. Продажи долларовых и еврооблигаций на развивающихся рынках в прошлом году упали до 104 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2013 года, свидетельствуют данные Bloomberg.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Власти не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230412/uran-1864693961.html
https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html
восточная европа
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, восточная европа, цены на нефть, россия, польша, владимир путин
Экономика, Восточная Европа, Цены на нефть, Россия, Польша, Владимир Путин
Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей
Bloomberg: долг Восточной Европы в 2023 году приблизился к рекорду в 32 миллиарда долларов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Правительства стран Восточной Европы в этом году уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg
со ссылкой на собранные агентством данные.
"Впервые за десять лет три восточноевропейские страны — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) — входят в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся стран на зарубежных рынках", - сообщается в материале.
Восточная Европа испытывает огромные финансовые потери, так как расходы государств значительно возросли из-за необходимости компенсировать военные затраты и затраты на пребывание украинских беженцев.
Авторы полагают, что из-за конфликта на Украине рынок облигаций претерпел существенные изменения. Занимать стало намного дороже — даже для правительств с высоким рейтингом — после того, как центральные банки по всему миру подняли процентные ставки. Польша, например, платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям. Еще в 2021 году та же облигация была бы продана менее чем за 4%, отмечают эксперты.
Bloomberg: Европа решила найти замену важнейшему российскому ресурсу
По оценкам аналитиков Bloomberg, в этом году дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3% от валового внутреннего продукта региона по сравнению с 1,3% в 2021 году. Продажи долларовых и еврооблигаций на развивающихся рынках в прошлом году упали до 104 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2013 года, свидетельствуют данные Bloomberg.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Власти не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Неожиданное решение. На кого Европа повесит все свои долги