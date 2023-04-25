https://ria.ru/20230425/dolg-1867712949.html

Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей

Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей - РИА Новости, 25.04.2023

Bloomberg: долг Восточной Европы достиг рекордных показателей

Правительства стран Восточной Европы в этом году уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:13

2023-04-25T19:13

2023-04-25T19:48

экономика

восточная европа

цены на нефть

россия

польша

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительства стран Восточной Европы в этом году уже заняли почти 32 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на собранные агентством данные."Впервые за десять лет три восточноевропейские страны — Польша (9 миллиардов долларов), Румыния (6 миллиардов долларов) и Венгрия (5 миллиардов долларов) — входят в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся стран на зарубежных рынках", - сообщается в материале.Восточная Европа испытывает огромные финансовые потери, так как расходы государств значительно возросли из-за необходимости компенсировать военные затраты и затраты на пребывание украинских беженцев.Авторы полагают, что из-за конфликта на Украине рынок облигаций претерпел существенные изменения. Занимать стало намного дороже — даже для правительств с высоким рейтингом — после того, как центральные банки по всему миру подняли процентные ставки. Польша, например, платит 5,5% годовых по новым 30-летним облигациям. Еще в 2021 году та же облигация была бы продана менее чем за 4%, отмечают эксперты.По оценкам аналитиков Bloomberg, в этом году дефицит бюджета Восточной Европы вырастет до 4,3% от валового внутреннего продукта региона по сравнению с 1,3% в 2021 году. Продажи долларовых и еврооблигаций на развивающихся рынках в прошлом году упали до 104 миллиардов долларов, что является самым низким показателем с 2013 года, свидетельствуют данные Bloomberg.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Власти не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230412/uran-1864693961.html

https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

восточная европа

россия

польша

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экономика, восточная европа, цены на нефть, россия, польша, владимир путин