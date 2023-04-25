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В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 25.04.2023
В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и лишь со 100%-ным учетом российских интересов, заявил во... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:53
2023-04-25T19:53
2023-04-25T20:07
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и лишь со 100%-ным учетом российских интересов, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Желания договариваться с американской стороны нет, желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам (у них – ред.) отсутствует. Когда они дозреют, если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент", - сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Замминистра отметил, что США "спохватились" по вопросу о ДСНВ, когда Россия приостановила участие в этом договоре."Господа, слишком поздно, надо было раньше думать. Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они… Мы можем вступить (в диалог – ред.), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100%-го учета и продвижения наших интересов. Никак иначе", - заключил Рябков.
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россия, москва, сша, цены на нефть, сергей рябков
Россия, Москва, США, Цены на нефть, Сергей Рябков
В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
МИД: Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но на основе паритета
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и лишь со 100%-ным учетом российских интересов, заявил
во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Желания договариваться с американской стороны нет, желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам (у них – ред.) отсутствует. Когда они дозреют, если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент", - сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Замминистра отметил, что США "спохватились" по вопросу о ДСНВ, когда Россия приостановила участие в этом договоре.
"Господа, слишком поздно, надо было раньше думать. Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они… Мы можем вступить (в диалог – ред.), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100%-го учета и продвижения наших интересов. Никак иначе", - заключил Рябков.
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