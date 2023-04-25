https://ria.ru/20230425/dialog-1867725611.html

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 25.04.2023

В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и лишь со 100%-ным учетом российских интересов, заявил во... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:53

2023-04-25T19:53

2023-04-25T20:07

россия

москва

сша

цены на нефть

сергей рябков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва готова вступить в диалог с США по стратегической стабильности, но строго на паритетной основе и лишь со 100%-ным учетом российских интересов, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Желания договариваться с американской стороны нет, желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам (у них – ред.) отсутствует. Когда они дозреют, если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент", - сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Замминистра отметил, что США "спохватились" по вопросу о ДСНВ, когда Россия приостановила участие в этом договоре."Господа, слишком поздно, надо было раньше думать. Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они… Мы можем вступить (в диалог – ред.), но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100%-го учета и продвижения наших интересов. Никак иначе", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20230425/mir-1867491259.html

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россия, москва, сша, цены на нефть, сергей рябков