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На уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, завели уголовное дело
На уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, завели уголовное дело - РИА Новости, 25.04.2023
На уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, завели уголовное дело
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Екатеринбурга, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:30
2023-04-25T15:30
происшествия
россия
екатеринбург
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении жителя Екатеринбурга, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее местное издание Justmedia опубликовало видео, на котором житель Екатеринбурга, используя нецензурную лексику, угрожал школьнику, у которого на шапке была буква Z. По данным полиции, мужчина вскоре был задержан с участием бойцов ОМОН, на него завели административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в отношении мужчины 1966 года рождения. По версии следствия, 21 апреля подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Волгоградской в Екатеринбурге, действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения", - говорится в сообщении. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в связи с тем¸ что административное производство, которое было заведено сотрудниками полиции, прекращено, мужчину из суда, где ему должны были избрать наказание, доставляют в здание районного отдела управления СК РФ.
https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), омон россии
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России
На уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, завели уголовное дело
Уголовное дело о хулиганстве завели на уральца, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z