https://ria.ru/20230425/delegatsiya-1867477100.html

Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации

Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации - РИА Новости, 25.04.2023

Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации

Намерения США организовать "холодный душ" российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:56

2023-04-25T01:56

2023-04-25T01:59

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Намерения США организовать "холодный душ" российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. "С точки зрения "холодного душа" - это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", - отметил он по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. Рыбаков добавил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".

https://ria.ru/20230425/oon-1867476338.html

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сша, белоруссия, валентин рыбаков, оон, в мире