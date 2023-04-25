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Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации
Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации - РИА Новости, 25.04.2023
Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации
Намерения США организовать "холодный душ" российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:56
2023-04-25T01:56
2023-04-25T01:59
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Намерения США организовать "холодный душ" российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. "С точки зрения "холодного душа" - это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", - отметил он по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН. Рыбаков добавил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".
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сша, белоруссия, валентин рыбаков, оон, в мире
США, Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
Постпред Белоруссии: США не устроили "холодный душ" российской делегации
Постпред Белоруссии Рыбаков: у США не вышло устроить "холодный душ" российской делегации
ООН, 25 апр - РИА Новости. Намерения США организовать "холодный душ" российской делегации в ООН не реализованы совершенно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
"С точки зрения "холодного душа" - это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно", - отметил он по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Рыбаков добавил, что уровень участия делегаций "вообще не позволяет говорить" ни о каком "холодном душе".