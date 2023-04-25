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На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 25.04.2023 (обновлено: 21:37 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/danilov-1867736577.html
На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма
На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма - РИА Новости, 25.04.2023
На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма
Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T21:15
2023-04-25T21:37
в мире
украина
франция
китай
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
специальная военная операция на украине
бордо
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью The Telegraph.Гнев Данилова вызвал тот факт, что Париж не поставил Киев в известность о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, "без Украины никто ни о чем не будет договариваться". Также он добавил: "Крым и Севастополь — это наши земли".В начале апреля Макрон посетил Китай с официальным визитом. Bloomberg сообщал, что он хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.Французский президент поручил своему советнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога.
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в мире, украина, франция, китай, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, бордо, ван и (политик), эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Китай, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Специальная военная операция на Украине, Бордо, Ван И (политик), Эммануэль Макрон
На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Макрона отдать Бордо ради права решать судьбу Крыма

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью The Telegraph.
«

"Господин Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом. Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать? Пусть отдаст Бордо или какую-нибудь другую часть Франции другой стране", — сказал чиновник.

Гнев Данилова вызвал тот факт, что Париж не поставил Киев в известность о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, "без Украины никто ни о чем не будет договариваться". Также он добавил: "Крым и Севастополь — это наши земли".
В начале апреля Макрон посетил Китай с официальным визитом. Bloomberg сообщал, что он хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.
Французский президент поручил своему советнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияКитайАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныБордоВан И (политик)Эммануэль Макрон
 
 
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