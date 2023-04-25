https://ria.ru/20230425/danilov-1867736577.html

На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма

На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма - РИА Новости, 25.04.2023

На Украине предложили Макрону отдать Бордо из-за Крыма

Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T21:15

2023-04-25T21:15

2023-04-25T21:37

в мире

украина

франция

китай

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

специальная военная операция на украине

бордо

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон должен быть готов отдать Бордо, если он хочет вести переговоры от имени Киева, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью The Telegraph.Гнев Данилова вызвал тот факт, что Париж не поставил Киев в известность о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, "без Украины никто ни о чем не будет договариваться". Также он добавил: "Крым и Севастополь — это наши земли".В начале апреля Макрон посетил Китай с официальным визитом. Bloomberg сообщал, что он хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.Французский президент поручил своему советнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для диалога.

https://ria.ru/20230411/kiev-1864476426.html

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франция

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