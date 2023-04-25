https://ria.ru/20230425/covid-19-1867525809.html
В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:06
2023-04-25T11:06
2023-04-25T11:06
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1339 человек, на 250,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 71 субъекте, снижение - в пяти регионах, в остальных девяти субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 7397 человек, или на 50,4% больше в сравнении с 24 апреля 2023 года. Выявлено 5093 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, общество
Россия, Коронавирус COVID-19, Общество
В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19