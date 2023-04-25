https://ria.ru/20230425/covid-19-1867525809.html

В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1339 пациентов с COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:06

2023-04-25T11:06

2023-04-25T11:06

россия

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1339 человек, на 250,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 71 субъекте, снижение - в пяти регионах, в остальных девяти субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 7397 человек, или на 50,4% больше в сравнении с 24 апреля 2023 года. Выявлено 5093 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867302044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус covid-19, общество