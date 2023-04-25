https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html

Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова

Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова - РИА Новости, 25.04.2023

Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова

Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:18

2023-04-25T19:18

2023-04-25T19:18

республика дагестан

махачкала

расул гамзатов

республика дагестан

самара

самарская область

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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в министерстве по туризму Дагестана.Победителей выберут в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из победителей сможет посетить Дагестан в сентябре, когда в республике пройдут мероприятия в честь 100-летия со дня рождения поэта.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта нынешнего года в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. По информации минкульта Дагестана, основные мероприятия празднования пройдут в сентябре-октябре в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

https://ria.ru/20220715/priz-1802794882.html

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

махачкала, расул гамзатов, республика дагестан, самара, самарская область