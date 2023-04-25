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Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова - РИА Новости, 25.04.2023
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Республика Дагестан
 
19:18 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/chtetsy-1867712451.html
Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова
Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова - РИА Новости, 25.04.2023
Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова
Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T19:18
2023-04-25T19:18
республика дагестан
махачкала
расул гамзатов
республика дагестан
самара
самарская область
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в министерстве по туризму Дагестана.Победителей выберут в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из победителей сможет посетить Дагестан в сентябре, когда в республике пройдут мероприятия в честь 100-летия со дня рождения поэта.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта нынешнего года в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. По информации минкульта Дагестана, основные мероприятия празднования пройдут в сентябре-октябре в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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махачкала, расул гамзатов, республика дагестан, самара, самарская область
Республика Дагестан, Махачкала, Расул Гамзатов, Республика Дагестан, Самара, Самарская область

Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.
Памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в министерстве по туризму Дагестана.
«
“В Самарской области школьники смогут поучаствовать в региональном конкурсе “Расул Гамзатов глазами детей”. За победу дети получат туристические путевки в Республику Дагестан. Конкурс чтецов стартовал 24 апреля и продлится до 22 мая 2023 года”, – сообщается в телеграм-канале министерства.
Победителей выберут в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из победителей сможет посетить Дагестан в сентябре, когда в республике пройдут мероприятия в честь 100-летия со дня рождения поэта.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта нынешнего года в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. По информации минкульта Дагестана, основные мероприятия празднования пройдут в сентябре-октябре в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
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Республика ДагестанМахачкалаРасул ГамзатовРеспублика ДагестанСамараСамарская область
 
 
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