Ученики Самары отправятся по путевке в Дагестан за чтение стихов Гамзатова
Памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову.
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Учащиеся школ Самарской области получат путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов стихов народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили во вторник в министерстве по туризму Дагестана.
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“В Самарской области школьники смогут поучаствовать в региональном конкурсе “Расул Гамзатов глазами детей”. За победу дети получат туристические путевки в Республику Дагестан. Конкурс чтецов стартовал 24 апреля и продлится до 22 мая 2023 года”, – сообщается в телеграм-канале министерства.
Победителей выберут в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из победителей сможет посетить Дагестан в сентябре, когда в республике пройдут мероприятия в честь 100-летия со дня рождения поэта.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта нынешнего года в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. По информации минкульта Дагестана, основные мероприятия празднования пройдут в сентябре-октябре в Махачкале и в Государственном Кремлевском дворце в Москве.