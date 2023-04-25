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В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному - РИА Новости, 25.04.2023
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16:52 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/budennyy-1867656171.html
В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному
В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному - РИА Новости, 25.04.2023
В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному
Мемориальную доску одному из первых маршалов Советского Союза Семену Будённому открыли в Москве на Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе, передает... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:52
2023-04-25T16:52
москва
семен михайлович буденный
ссср
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Мемориальную доску одному из первых маршалов Советского Союза Семену Будённому открыли в Москве на Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня отмечается 140-летия со дня рождения Будённого. В церемонии приняли участие внук легендарного полководца Алексей Будённый, заместитель начальника Академии имени Фрунзе генерал-лейтенант Олег Цеков и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. "Событие знаковое и справедливое. Оно справедливо, потому что это место по праву принадлежит Семёну Михайловичу. В 1930-е годы он тащил за собой командиров учиться. Это было необходимо – он это чувствовал", - сказал в ходе церемонии Алексей Будённый. Цеков напомнил, что в этой академии Буденный получал высшее образование. "К сожалению, на протяжении ряда лет некоторые моменты в истории военного искусства, скажем так мягко, занижались, но сейчас мы великолепно знаем, в том числе и изучаем в нашей академии глубокие рейды первой конной армии, которую проводил Семён Михайлович Будённый. Именно был инициатором такой новой формы и способа – глубокие рейды его передовых отрядов на широком фронте", - сказал он. Семён Будённый (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "будёновцы".
https://ria.ru/20230425/budennyy-1867316594.html
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москва, семен михайлович буденный, ссср, российское военно-историческое общество (рвио)
Москва, Семен Михайлович Буденный, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному

В Москве открыли мемориальную доску одному из первых маршалов СССР Семену Буденному

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТоржественная церемония открытия мемориальной доски Семену Михайловичу Буденному в Москве
Торжественная церемония открытия мемориальной доски Семену Михайловичу Буденному в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Торжественная церемония открытия мемориальной доски Семену Михайловичу Буденному в Москве
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Мемориальную доску одному из первых маршалов Советского Союза Семену Будённому открыли в Москве на Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня отмечается 140-летия со дня рождения Будённого. В церемонии приняли участие внук легендарного полководца Алексей Будённый, заместитель начальника Академии имени Фрунзе генерал-лейтенант Олег Цеков и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Событие знаковое и справедливое. Оно справедливо, потому что это место по праву принадлежит Семёну Михайловичу. В 1930-е годы он тащил за собой командиров учиться. Это было необходимо – он это чувствовал", - сказал в ходе церемонии Алексей Будённый.
Цеков напомнил, что в этой академии Буденный получал высшее образование.
Кавалерист, трижды Герой, маршал: легендарный Семен Буденный
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.

Маршал Семен Михайлович Буденный

Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.

© РИА Новости / Иван Шагин
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1 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.

Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный. 1904 год

В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.

© РИА Новости
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2 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.

Семен Михайлович Буденный, Михаил Васильевич Фрунзе и Климент Ефремович Ворошилов разрабатывают план разгрома Врангеля

Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.

© РИА Новости
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3 из 14
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.

Семен Михайлович Буденный инспектор кавалерии РККА на Красной площади в Москве, 1928

Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.

© РИА Новости
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4 из 14
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.

Командующий парадом, маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный на Красной площади в Москве. 7 ноября 1937 года

В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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5 из 14
© РИА Новости / Алексей Межуев | Перейти в медиабанк

При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.

Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный выступает перед моряками Черноморского флота

При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.

© РИА Новости / Алексей Межуев
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6 из 14
© Фото из архива МАММ/МДФ

Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.

Семен Буденный стреляет из револьвера. 1920 год

Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.

© Фото из архива МАММ/МДФ
7 из 14
© РИА Новости / Федор Кислов | Перейти в медиабанк

После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.

Иосиф Сталин, Семен Буденный направляются на Красную площадь на парад в честь Дня танкиста

После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.

© РИА Новости / Федор Кислов
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8 из 14
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанк

Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.

Дети, отдыхающие в пионерском лагере Артек, в гостях у Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина и Маршала Советского Союза Семена Буденного

Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.

© РИА Новости / Макс Альперт
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9 из 14
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанк

Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.

Маршал Советского Союза Семён Михайлович Буденный дает автографы делегатам ХХII съезда КПС

Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.

© РИА Новости / Михаил Кулешов
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10 из 14
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.

Семен Михайлович Буденный советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней.

"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.

© РИА Новости / Василий Малышев
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11 из 14
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.

На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.

Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый со своими внуками Алешей и Машей на прогулке

Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.

На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.

© РИА Новости / Василий Малышев
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12 из 14
© РИА Новости / Первенцев | Перейти в медиабанк

Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.

Маршал Советского Союза Семен Буденный и генерал армии Андрей Стученко на подмосковной даче

Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.

© РИА Новости / Первенцев
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13 из 14
© РИА Новости / Борис Елин | Перейти в медиабанк

Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.

Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный вручает комсомольцам свою боевую шашку на XVI съезде ВЛКСМ

Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.

© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в медиабанк
14 из 14

Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.

© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
1 из 14

В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
5 из 14

При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.

© РИА Новости / Алексей Межуев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.

© Фото из архива МАММ/МДФ
7 из 14

После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.

© РИА Новости / Федор Кислов
Перейти в медиабанк
8 из 14

Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
9 из 14

Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.

© РИА Новости / Михаил Кулешов
Перейти в медиабанк
10 из 14

"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.

На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
12 из 14

Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.

© РИА Новости / Первенцев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.

© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в медиабанк
14 из 14
"К сожалению, на протяжении ряда лет некоторые моменты в истории военного искусства, скажем так мягко, занижались, но сейчас мы великолепно знаем, в том числе и изучаем в нашей академии глубокие рейды первой конной армии, которую проводил Семён Михайлович Будённый. Именно был инициатором такой новой формы и способа – глубокие рейды его передовых отрядов на широком фронте", - сказал он.
Семён Будённый (1883-1973) - один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "будёновцы".
Семен Михайлович Буденный (1883-1973) советский военачальник, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Биография Семена Буденного
Вчера, 01:31
 
МоскваСемен Михайлович БуденныйСССРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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