В Москве открыли мемориальную доску маршалу Буденному

В Москве открыли мемориальную доску одному из первых маршалов СССР Семену Буденному
Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.
Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.
В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.
В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.
Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.
Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.
Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.
Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.
В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.
В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.
При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.
При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.
Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.
Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.
После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.
После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.
Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.
Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.
Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.
Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.
"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.
"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.
Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.
На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.
Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.
На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.
Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.
Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.
Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.
Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.
Буденный появился на свет 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Платовской станицы Сальского округа Области Войска Донского (сейчас это Пролетарский район Ростовской области) в крестьянской семье. С детства отлично сидел в седле и владел холодным оружием.
В армию Семена взяли, когда ему исполнилось 20. "Я хоть не дворянских кровей, не казачьих, а сын батрака, но пусть не думают, что мы слабаки. И если мне придется сразиться с врагом, духом не паду, трусом не стану", — говорил он отцу.
Главную роль в военной карьере Буденного сыграла Гражданская война. Тогда Москва сделала ставку на конницу, и в Красной армии было создано первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус. Командование доверили Семену Михайловичу.
Военачальник оправдал доверие: его корпус взял казачьи столицы Новочеркасск и Ростов-на-Дону, разбил отряд генерала Корнилова. В 1919 году Буденный уже командовал Первой конной армией, которая участвовала в ликвидация деникинской армии на юге России, разгроме армии Пилсудского на Украине, Врангеля в Крыму.
В 1932 году Буденный окончил Военную академию имени Фрунзе, а через три года ему и еще пяти полководцам присвоили новое воинское звание — Маршал Советского Союза.
При этом Семен Михайлович оставался убежденным кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, из-за чего не сумел обеспечить должное управление войсками в годы Великой Отечественной.
Семен Буденный стреляет из револьвера, 1920 год.
После войны Буденный некоторое время продолжал службу, занимал почетные должности, но ключевых решений уже не принимал.
Современники описывали Буденного как человека жизнерадостного и легкого в общении.
Несмотря на славу и внимание властей, Семен Михайлович всегда оставался для соратников своим.
"Буденный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность быстро схватывать обстановку", — рассказывал о нем Константину Симонову бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-полковник Покровский.
Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.
На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.
Семен Михайлович Буденный прожил долгую жизнь и 90 лет оставался прекрасным наездником. Много занимался организацией работы конных заводов и сумел организовать селекционную работу, в результате которой появились две новые породы лошадей — буденновская и терская.
Легендарный командарм был обладателем уникального комплекта наград. Трижды Герой Советского Союза, кавалер восьми орденов Ленина, полный кавалер Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней — мог ли сын донского крестьянина представить, какие сюрпризы готовит ему жизнь.