Кавалерист, трижды Герой, маршал: легендарный Семен Буденный

Буденный был женат трижды, и третий брак оказался самым счастливым. Буденному было уже за 50, когда родился его сын Сергей. Вскоре на свет появилась дочь Нина, а через несколько лет еще один сын, Михаил. Детям, а потом внукам и правнукам, командарм уделял много внимания.

На фото — Буденный с внуками Алешей и Машей на прогулке.