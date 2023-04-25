https://ria.ru/20230425/budennyy-1867316594.html

Биография Семена Буденного

Биография Семена Буденного - РИА Новости, 25.04.2023

Биография Семена Буденного

Советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля (13 апреля по... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:31

2023-04-25T01:31

2023-04-25T01:31

справки

ростовская область

москва

семен михайлович буденный

лавр корнилов

антон деникин

военная академия имени фрунзе

красная армия (ркка)

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Советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля (13 апреля по старому стилю) 1883 года на хуторе Козюрин Сальского округа Донской области (ныне Ростовская область). В 1903 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке в Приморском драгунском полку, там же остался на сверхсрочную службу. Участвовал в русско-японской войне (1904-1905) в составе 26-го Донского казачьего полка. В 1908 году в Санкт-Петербурге окончил унтер-офицерские курсы при Офицерской кавалерийской школе, готовившие инструкторов для кавалерийских частей. Был произведен в чин старшего унтер-офицера. До 1914 года служил в Приморском драгунском полку.В Первую мировую войну (1914-1918) воевал на трех фронтах – германском, австрийском и кавказском – в составе 18-го драгунского Северского полка. Был награжден за храбрость Георгиевскими крестами четырех степеней и четырьмя Георгиевскими медалями.Летом 1917 года вместе с Кавказской дивизией прибыл в Минск (Белоруссия), где был избран председателем полкового комитета и заместителем председателя дивизионного комитета. В августе 1917 года участвовал в разоружении войск генерала Лавра Корнилова в городе Орша (Белоруссия). В Гражданскую войну (1917-1922) в феврале 1918 года создал конный отряд, действовавший против войск Белых армий на Дону. С июня 1918 года – помощник командира кавалерийского полка, помощник командира первой сводной кавалерийской дивизии. С января 1919 года – командир первой бригады этой дивизии. С марта 1919 года – начальник четвертой кавалерийской дивизии, одновременно с июня командир конного корпуса, который в августе 1919 года в верховьях реки Дон нанес поражение основным силам Кавказской армии генерала Петра Врангеля, а в Воронежско-Касторненской операции разгромил казачьи корпуса генералов Константина Мамонтова и Андрея Шкуро. С ноября 1919 года – командарм Первой конной армии. В 1920 годув составе Кавказского фронта Первая конная армия участвовала в разгроме войск Антона Деникина и Петра Врангеля в Северной Таврии и Крыму. Зимой 1920-1921 годов вела бои с бандами Нестора Махно на Левобережной Украине, уничтожила белогвардейскую повстанческую армию генерала Михаила Пржевальского на Северном Кавказе. За успешные действия в Гражданскую войну Буденный был награжден тремя орденами Красного Знамени.В 1921-1923 годах Семен Буденный стал членом Революционного Военного Совета, а затем заместителем командующего Северо-Кавказского военного округа, где под его руководством были организованы конные заводы. В 1924-1937 годах Буденный, по сути, возглавлял всю красную кавалерию, занимая должность инспектора кавалерии Красной армии. В 1932 году получил высшее образование, окончив Военную академию имени Фрунзе (Москва).22 сентября 1935 года "Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА" были введены персональные воинские звания. В ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским полководцам новое воинское звание "Маршал Советского Союза". В их числе был и Семен Буденный.С 1937 года – командующий войсками Московского военного округа. С 1939 года наряду с командованием войсками округа – член Главного военного совета Народного комиссариата обороны (НКО) СССР и заместитель народного комиссара обороны СССР. С августа 1940 года – первый заместитель наркома обороны СССР. Буденный отмечал важную роль кавалерии в маневренной войне, выступал за техническое перевооружение армии, инициировал формирование конно-механизированных соединений.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования. В 1941 году был назначен командующим группой войск армий резерва Ставки, затем – главнокомандующим войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направления, командующим Резервным фронтом и командующего кавалерией Вооруженных Сил СССР. Участник Киевской оборонительной операции, обороны Москвы, обороны Кавказа.В сложных условиях оперативно-стратегической обстановки 1941-1942 годов Буденный не проявил в достаточной мере качеств, необходимых командующему крупными оперативно-стратегическими объединениями и не сумел обеспечить твердое и непрерывное управление войсками в условиях резко меняющейся обстановки. Поэтому был отстранен от должности и в январе 1943 года назначен командующим кавалерией Красной армии, одновременно оставаясь членом Высшего военного совета НКО СССР, занимал эту должность до 1953 года.После войны в 1947-1953 годах одновременно – заместитель министра сельского хозяйства СССР по коневодству. Под его руководством были выведены буденовская и терская породы лошадей.В 1954 году уволен в почетную отставку – назначен в состав Группы генеральных инспекторов Министерства обороны.Умер Семен Буденный в Москве 26 октября 1973 года, похоронен на Красной площади.Трижды Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968), кавалер восьми орденов Ленина (1935,1939, 1943, 1945, 1953, 1958 – два, 1973).Награжден шестью орденами Красного Знамени (1919, 1923, 1930, 1941, 1944, 1948), орденом Суворова 1-й степени (1944), орденами Красного Знамени Азербайджанской ССР, Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, медалями, иностранными орденами.Почетный гражданин Ростова-на-Дону, города-героя Волгограда, Серпухова.Памятник Семену Буденному установлен на могиле у Кремлевской стены. В 1966 году в Ростове-на-Дону установлен бронзовый бюст Семена Буденного. В 1939 году в станице Буденновская Пролетарского района Ростовской области был открыт Дом-музей Семена Буденного. Именем Буденного названы населенные пункты: город Буденновск Ставропольского края, поселок Конезавод имени Буденного Сальского района Ростовской области, станица Буденновская в Ростовской области, село Буденновка в Пензенской области, деревня Буденовка в Хакасии и др.Имя Буденного носят улицы и проспекты во многих городах России.Именем военачальника были названы бронепоезд "Маршал Буденный", действовавший на Юго-Западном фронте Великой Отечественной войны, нефтерудовоз "Маршал Буденный". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ростовская область, москва, семен михайлович буденный, лавр корнилов, антон деникин, военная академия имени фрунзе, красная армия (ркка)