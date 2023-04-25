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В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией - РИА Новости, 25.04.2023
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12:22 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/braziliya-1867549806.html
В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией
В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией - РИА Новости, 25.04.2023
В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией
Бразилия намерена продолжить диалог с Киевом и Москвой об урегулировании, заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью испанской газете Mundo. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:22
2023-04-25T12:22
в мире
мауру виейра
бразилия
украина
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бразилия намерена продолжить диалог с Киевом и Москвой об урегулировании, заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью испанской газете Mundo. "У нас есть контакты с Украиной, я уже говорил по телефону с моим украинским коллегой, президент (Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ред.) уже говорил с (Владимиром) Зеленским, поэтому я думаю, что мы продолжим этот диалог. То же самое с Москвой... У нас есть контакты с обеими сторонами", - заявил Виейра. Говоря о возможности посредничества по Украине, министр заявил, что Бразилия "не предлагает себя в качестве лидера группы стран", но готова вместе с другими странами в этом участвовать. "Мы готовы пригласить или действовать вместе с другими странами, которые также готовы содействовать миру, со странами, у которых есть каналы связи с обеими сторонами, странами, которые могут свободно разговаривать с обеими сторонами", - заявил глава МИД Бразилии. Отвечая на вопрос о том, с какими странами Бразилия хочет заниматься посредничеством по урегулированию на Украине, Виейра заявил, что "мы готовы сесть за один стол со всеми странами, которые готовы обсуждать мир". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230425/soyuzniki-1867479633.html
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в мире, мауру виейра, бразилия, украина, россия
В мире, Мауру Виейра, Бразилия, Украина, Россия
В Бразилии заявили о намерении продолжить диалог с Украиной и Россией

Глава МИД Виейра: Бразилия намерена продолжить диалог с Украиной и Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Бразилии Мауру Виэйра
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бразилия намерена продолжить диалог с Киевом и Москвой об урегулировании, заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в интервью испанской газете Mundo.
"У нас есть контакты с Украиной, я уже говорил по телефону с моим украинским коллегой, президент (Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ред.) уже говорил с (Владимиром) Зеленским, поэтому я думаю, что мы продолжим этот диалог. То же самое с Москвой... У нас есть контакты с обеими сторонами", - заявил Виейра.
Говоря о возможности посредничества по Украине, министр заявил, что Бразилия "не предлагает себя в качестве лидера группы стран", но готова вместе с другими странами в этом участвовать.
"Мы готовы пригласить или действовать вместе с другими странами, которые также готовы содействовать миру, со странами, у которых есть каналы связи с обеими сторонами, странами, которые могут свободно разговаривать с обеими сторонами", - заявил глава МИД Бразилии.
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Отвечая на вопрос о том, с какими странами Бразилия хочет заниматься посредничеством по урегулированию на Украине, Виейра заявил, что "мы готовы сесть за один стол со всеми странами, которые готовы обсуждать мир".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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