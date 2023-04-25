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СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней - РИА Новости, 25.04.2023
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04:15 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/braziliya-1867481567.html
СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней
СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней
Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:15
2023-04-25T04:15
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МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1. Осадки в регионе начались в пятницу, и за четыре дня их уровень достиг в некоторых местах 450 миллиметров. Затоплены 14 деревень коренных народов, откуда эвакуировали около тысячи человек. Ряд муниципалитетов на юге Баии объявил чрезвычайное положение, о жертвах или физически пострадавших не сообщается.
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баия, бразилия, в мире
Баия, Бразилия, В мире
СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней

G1: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильнейших ливней и наводнений

© Flickr / Matt LavinРека Сан-Франсиску в Бразилии
Река Сан-Франсиску в Бразилии - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Flickr / Matt Lavin
Река Сан-Франсиску в Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1.
«
"Управление гражданской защиты и обороны штата Баия Sudec обновило в этот понедельник бюллетень о последствиях дождей в штате. По данным управления, в 24 муниципалитетах, пострадавших от ливней, 5096 человек эвакуированы и 16 остались без крова", - говорится в материале на сайте G1.
Осадки в регионе начались в пятницу, и за четыре дня их уровень достиг в некоторых местах 450 миллиметров. Затоплены 14 деревень коренных народов, откуда эвакуировали около тысячи человек.
Ряд муниципалитетов на юге Баии объявил чрезвычайное положение, о жертвах или физически пострадавших не сообщается.
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