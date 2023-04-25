https://ria.ru/20230425/braziliya-1867481567.html

СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней

СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней - РИА Новости, 25.04.2023

СМИ: в Бразилии эвакуировали более пяти тысяч человек из-за сильных ливней

Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:15

2023-04-25T04:15

2023-04-25T04:15

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МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Сильнейшие осадки на северо-востоке Бразилии и вызванные ими наводнения привели к эвакуации более пяти тысяч человек в штате Баия, сообщил портал G1. Осадки в регионе начались в пятницу, и за четыре дня их уровень достиг в некоторых местах 450 миллиметров. Затоплены 14 деревень коренных народов, откуда эвакуировали около тысячи человек. Ряд муниципалитетов на юге Баии объявил чрезвычайное положение, о жертвах или физически пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20230422/livni-1867034666.html

баия

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баия, бразилия, в мире