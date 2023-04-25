https://ria.ru/20230425/bogachev-1867551971.html

Умер народный артист России Геннадий Богачев

Умер народный артист России Геннадий Богачев - РИА Новости, 25.04.2023

Умер народный артист России Геннадий Богачев

Умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ). РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:32

2023-04-25T12:32

2023-04-25T16:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ). Как уточняется, Богачев умер после тяжелой болезни. Артисту было 78 лет.Режиссер Георгий Товстоногов принял актера в труппу в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института. Первой работой Богачева на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле Товстоногова "Правду! Ничего, кроме правды!". За полвека служения в Большом драматическом театре артист сыграл более полусотни ролей, до последних своих дней выходя на сцену в спектакле Андрея Могучего "Губернатор". Также он известен по ролям в популярных кинокартинах и сериалах, в числе которых "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита". Голосом Богачева говорили в российском прокате такие актеры, как Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мэл Гибсон. Театр дополнительно объявит о панихиде по актеру.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

культура, театр, россия, общество