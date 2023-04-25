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Умер народный артист России Геннадий Богачев - РИА Новости, 25.04.2023
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Культура
 
12:32 25.04.2023 (обновлено: 16:39 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bogachev-1867551971.html
Умер народный артист России Геннадий Богачев
Умер народный артист России Геннадий Богачев - РИА Новости, 25.04.2023
Умер народный артист России Геннадий Богачев
Умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ). РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:32
2023-04-25T16:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ). Как уточняется, Богачев умер после тяжелой болезни. Артисту было 78 лет.Режиссер Георгий Товстоногов принял актера в труппу в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института. Первой работой Богачева на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле Товстоногова "Правду! Ничего, кроме правды!". За полвека служения в Большом драматическом театре артист сыграл более полусотни ролей, до последних своих дней выходя на сцену в спектакле Андрея Могучего "Губернатор". Также он известен по ролям в популярных кинокартинах и сериалах, в числе которых "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита". Голосом Богачева говорили в российском прокате такие актеры, как Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мэл Гибсон. Театр дополнительно объявит о панихиде по актеру.
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Культура, Культура, Театр, Россия, Общество
Умер народный артист России Геннадий Богачев

Народный артист России Геннадий Богачев умер на 79-м году жизни после тяжелой болезни

© Фото : БДТ имени Г. А. ТовстоноговаАртист БДТ Геннадий Петрович Богачев
Артист БДТ Геннадий Петрович Богачев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : БДТ имени Г. А. Товстоногова
Артист БДТ Геннадий Петрович Богачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Умер народный артист России Геннадий Богачев, сообщили в Большом драматическом театре (БДТ).
«

"Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил", — информирует телеграм-канал БДТ.

Как уточняется, Богачев умер после тяжелой болезни. Артисту было 78 лет.
Режиссер Георгий Товстоногов принял актера в труппу в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института. Первой работой Богачева на сцене БДТ стала роль сенатора Кинга в спектакле Товстоногова "Правду! Ничего, кроме правды!". За полвека служения в Большом драматическом театре артист сыграл более полусотни ролей, до последних своих дней выходя на сцену в спектакле Андрея Могучего "Губернатор".
Также он известен по ролям в популярных кинокартинах и сериалах, в числе которых "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита". Голосом Богачева говорили в российском прокате такие актеры, как Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мэл Гибсон.
Театр дополнительно объявит о панихиде по актеру.
 
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