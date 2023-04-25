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BMW отзовет более 4,5 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 25.04.2023
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16:30 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/bmw-1867644153.html
BMW отзовет более 4,5 тысячи автомобилей в России
BMW отзовет более 4,5 тысячи автомобилей в России - РИА Новости, 25.04.2023
BMW отзовет более 4,5 тысячи автомобилей в России
ООО "БМВ Русланд Трейдинг", официальный представитель BMW на российском рынке, отзывает 4736 автомобилей из-за возможных проблем с надувной подушкой... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:30
2023-04-25T16:30
авто
россия
bmw ag
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ООО "БМВ Русланд Трейдинг", официальный представитель BMW на российском рынке, отзывает 4736 автомобилей из-за возможных проблем с надувной подушкой безопасности водителя, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 4736 автомобилей BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 COUPE (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 CABRIO (серия F33), 4 COUPE (серия F32), 4 COUPE (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 TOURING (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86), X6 (серия F16), изготовленных в период с января 2015 года по январь 2016 год с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: на затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя", - уточнили в ведомстве. Поясняется, что при срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы. На всех транспортных средствах будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя. Уполномоченные представители изготовителей ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для владельцев машин будут бесплатными, заключает Росстандарт.
https://ria.ru/20230419/mercedes-1866437143.html
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авто, россия, bmw ag, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), происшествия
Авто, Россия, BMW AG, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Происшествия
BMW отзовет более 4,5 тысячи автомобилей в России

BMW отзовет 4736 автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности водителя

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ООО "БМВ Русланд Трейдинг", официальный представитель BMW на российском рынке, отзывает 4736 автомобилей из-за возможных проблем с надувной подушкой безопасности водителя, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 4736 автомобилей BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 COUPE (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 CABRIO (серия F33), 4 COUPE (серия F32), 4 COUPE (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 TOURING (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 COUPE (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86), X6 (серия F16), изготовленных в период с января 2015 года по январь 2016 год с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении.
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"Причина отзыва транспортных средств: на затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя", - уточнили в ведомстве.
Поясняется, что при срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор взрывается и его металлические детали могут причинить травмы.
На всех транспортных средствах будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя.
Уполномоченные представители изготовителей ООО "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для владельцев машин будут бесплатными, заключает Росстандарт.
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АвтоРоссияBMW AGФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Происшествия
 
 
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