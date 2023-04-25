https://ria.ru/20230425/bilety-1867551280.html

ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты - РИА Новости, 25.04.2023

ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:29

2023-04-25T12:29

2023-04-25T12:29

туризм

новости - туризм

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. "Известия" во вторник со ссылкой на агрегаторы по продаже билетов сообщили, что средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон (апрель-октябрь) выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. Служба учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период (включая промо-тарифы и безбагажные)", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, мониторинг будет проводиться с 13 апреля 2023 года по 11 января 2024 года. "По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста", - говорится в сообщении. Также ФАС отметила, что авиакомпании используют динамическую систему ценообразования. Летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса и заблаговременное бронирование авиабилетов зачастую позволяет приобрести их по более низкой цене.

https://ria.ru/20230419/aviabilety-1866379685.html

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)