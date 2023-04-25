https://ria.ru/20230425/bilety-1867551280.html
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты - РИА Новости, 25.04.2023
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:29
2023-04-25T12:29
2023-04-25T12:29
туризм
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россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. "Известия" во вторник со ссылкой на агрегаторы по продаже билетов сообщили, что средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон (апрель-октябрь) выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. Служба учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период (включая промо-тарифы и безбагажные)", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, мониторинг будет проводиться с 13 апреля 2023 года по 11 января 2024 года. "По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста", - говорится в сообщении. Также ФАС отметила, что авиакомпании используют динамическую систему ценообразования. Летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса и заблаговременное бронирование авиабилетов зачастую позволяет приобрести их по более низкой цене.
https://ria.ru/20230419/aviabilety-1866379685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты
ФАС возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
"Известия" во вторник со ссылкой на агрегаторы по продаже билетов сообщили, что средние цены на авиабилеты по России
с вылетами в летний сезон (апрель-октябрь) выросли на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"ФАС России возобновила мониторинг минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям. Служба учитывает минимально доступную цену в продаже, по которой пассажир имеет возможность приобрести авиабилет в наблюдаемый период (включая промо-тарифы и безбагажные)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, мониторинг будет проводиться с 13 апреля 2023 года по 11 января 2024 года.
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"По мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение цен на авиабилеты, ФАС России проводит работу по установлению причин их роста", - говорится в сообщении.
Также ФАС отметила, что авиакомпании используют динамическую систему ценообразования. Летний период отпусков относится к периодам повышенного спроса и заблаговременное бронирование авиабилетов зачастую позволяет приобрести их по более низкой цене.
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