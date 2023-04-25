https://ria.ru/20230425/bezopasnost-1867696485.html

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности в майские праздники

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности в майские праздники - РИА Новости, 25.04.2023

Руденя поставил задачи по обеспечению безопасности в майские праздники

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник поставил перед главами муниципалитетов региона задачи по обеспечению комплексной безопасности в период... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:35

2023-04-25T18:35

2023-04-25T18:35

тверская область

тверь

игорь руденя

майские праздники

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ТВЕРЬ, 25 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник поставил перед главами муниципалитетов региона задачи по обеспечению комплексной безопасности в период майских праздников и подготовке к туристическому сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в Тверской области к празднику Весны и Труда и Дню Победы приурочено свыше 300 культурных и спортивных событий."В период майских праздников мы традиционно наблюдаем увеличение потока гостей в регион – это туристы, дачники из соседних субъектов. Вся региональная система реагирования на чрезвычайные ситуации должна быть переведена на усиленный режим в этот период. Необходимо принять комплексные меры для соблюдения правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка", – отметил Руденя на расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.Губернатор подчеркнул, что особое внимание в этом году нужно уделить мероприятиям в честь Дня Победы. Глава региона поручил руководителям территорий накануне 9 мая организовать поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий. Непосредственно во время проведения памятных и торжественных мероприятий будет обеспечено усиленное дежурство нарядов полиции, спасателей и бригад медиков.Руденя поставил задачу обеспечить охрану мемориалов, патрулирование мест массового отдыха и водных объектов, вести постоянный мониторинг пожарной обстановки.Кроме того, глава региона поручил в праздничные дни обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. В первую очередь, это касается работы коммунальных объектов, общественного транспорта, медицинского обслуживания жителей. В больницах области предусмотрено дежурство врачей, будет задействовано необходимое количество бригад скорой медпомощи.Говоря о подготовке к началу туристического сезона 2023 года, Руденя отметил ежегодный рост турпотока в регион. За последние семь лет он увеличился вдвое - до 2,6 миллиона человек. По прогнозам, в 2023 году Верхневолжье посетит до 2,9 миллиона гостей. В предстоящие майские праздники в Тверской области ожидается практически полная загрузка коллективных мест размещения, включая кемпинги и глэмпинги, большое количество экскурсионных групп. Состоится также открытие сезона водной навигации. Первые теплоходы прибудут в Тверь 29 апреля, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230421/rudenya-1866909574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, майские праздники