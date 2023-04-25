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Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок
Россия не вмешивается в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:26
2023-04-25T20:26
2023-04-25T20:37
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ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году."В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.
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россия, в мире, сша, джо байден, сергей лавров, оон
Россия, В мире, США, Джо Байден, Сергей Лавров, ООН
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок
Лавров о выдвижении Байдена на второй срок: Россия не вмешивается в дела других стран