Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 25.04.2023 (обновлено: 20:37 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867729498.html
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок
Россия не вмешивается в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:26
2023-04-25T20:37
россия
в мире
сша
джо байден
сергей лавров
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867567859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f968e51dbedc3557860452e93637a55.jpg
ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году."В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867683844.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867567859_138:0:2681:1907_1920x0_80_0_0_2ab5d82949d7d3cf7765e1bc92d7d8a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, джо байден, сергей лавров, оон
Россия, В мире, США, Джо Байден, Сергей Лавров, ООН
Лавров прокомментировал заявление Байдена о выдвижении на второй срок

Лавров о выдвижении Байдена на второй срок: Россия не вмешивается в дела других стран

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Джо Байдена переизбраться в следующем году.
"В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", - сказал он на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Миронов заявил, что участие Байдена в выборах похоронит демократию в США
Вчера, 17:52
 
РоссияВ миреСШАДжо БайденСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала