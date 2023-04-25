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Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
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18:30 25.04.2023 (обновлено: 19:32 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867697337.html
Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок
Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023
Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок
Читатели Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена, который официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:30
2023-04-25T19:32
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена, который официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году."Я предполагаю, что они пристроили крыло дома престарелых к Белому дому", — пошутил комментатор."Черт, вы можете заклеймить меня за эйджизм или что-то еще, но 80 лет — это слишком много для того, чтобы занимать пост президента", — заявил другой юзер."Спасибо, но не надо", — написал еще один комментатор."Два слова. Ха! Ха!" — подвели итоги участники дискуссии.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. Если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок

Читатели Daily Mail высмеяли собирающегося на второй президентский срок Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена, который официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.
«

"Господи, нет", — испугался один из пользователей.

"Я предполагаю, что они пристроили крыло дома престарелых к Белому дому", — пошутил комментатор.
"Черт, вы можете заклеймить меня за эйджизм или что-то еще, но 80 лет — это слишком много для того, чтобы занимать пост президента", — заявил другой юзер.
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"Спасибо, но не надо", — написал еще один комментатор.
"Два слова. Ха! Ха!" — подвели итоги участники дискуссии.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. Если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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