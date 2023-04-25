https://ria.ru/20230425/bayden-1867697337.html

Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок

Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок - РИА Новости, 25.04.2023

Британцы двумя словами отреагировали на план Байдена пойти на второй срок

Читатели Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена, который официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:30

2023-04-25T18:30

2023-04-25T19:32

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail подняли на смех президента США Джо Байдена, который официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году."Я предполагаю, что они пристроили крыло дома престарелых к Белому дому", — пошутил комментатор."Черт, вы можете заклеймить меня за эйджизм или что-то еще, но 80 лет — это слишком много для того, чтобы занимать пост президента", — заявил другой юзер."Спасибо, но не надо", — написал еще один комментатор."Два слова. Ха! Ха!" — подвели итоги участники дискуссии.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. Если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867697072.html

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в мире, сша, джо байден