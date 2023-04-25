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Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена - РИА Новости, 25.04.2023
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18:29 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/bayden-1867697072.html
Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена
Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена - РИА Новости, 25.04.2023
Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена
Более половины американцев в том числе демократов не поддерживают выдвижение действующего президента Джо Байдена на второй президентский срок из-за его... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:29
2023-04-25T18:29
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Более половины американцев в том числе демократов не поддерживают выдвижение действующего президента Джо Байдена на второй президентский срок из-за его почтенного возраста, свидетельствуют результаты совместного опроса Рейтер/Ipsos. Согласно опубликованным во вторник результатам исследования, свыше 60% его участников независимо от партийной принадлежности считают, что 80-летний Байден, объявивший во вторник о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году, слишком стар, чтобы вновь избираться на руководящую должность в правительстве. Агентство напоминает, что действующий президент США - самый пожилой человек на этом посту в истории Америки, а в случае переизбрания он может завершить второй срок в Белом доме в возрасте 86 лет. "61% зарегистрированных демократов, принявших участие в опросе, считают, что он слишком стар, чтобы работать в правительстве", - сообщило агентство. Для сравнения, по его данным, лишь 35% республиканцев считают 76-летнего Трампа слишком старым для этой работы. Две трети всех опрошенных признались, что не хотят участия в предвыборной гонке ни Байдена, ни Трампа. Как свидетельствуют результаты опроса, 44% демократов считают, что Байдену не следует идти на второй срок, против выдвижения другого экс-президента Дональда Трампа выступают 34% республиканцев. Между тем, если бы выборы из двух кандидатов проходили сейчас, пишет агентство, за Байдена проголосовали бы 43% опрошенных, за Трампа - 38%. Опрос проводился в течение трех дней и завершился в понедельник, за день до объявления президента Байдена о планах баллотироваться на второй срок. В опросе приняли участие 1005 человек, в том числе 445 демократов и 361 республиканец, статистическая погрешность составляет 4%.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
https://ria.ru/20230425/pretendenty-1867655966.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы
Опрос: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена

Reuters: более половины американцев выступили против выдвижения Байдена на второй срок

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Более половины американцев в том числе демократов не поддерживают выдвижение действующего президента Джо Байдена на второй президентский срок из-за его почтенного возраста, свидетельствуют результаты совместного опроса Рейтер/Ipsos.
Согласно опубликованным во вторник результатам исследования, свыше 60% его участников независимо от партийной принадлежности считают, что 80-летний Байден, объявивший во вторник о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году, слишком стар, чтобы вновь избираться на руководящую должность в правительстве. Агентство напоминает, что действующий президент США - самый пожилой человек на этом посту в истории Америки, а в случае переизбрания он может завершить второй срок в Белом доме в возрасте 86 лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Байден заслужил второй срок в Белом доме
Вчера, 18:21
"61% зарегистрированных демократов, принявших участие в опросе, считают, что он слишком стар, чтобы работать в правительстве", - сообщило агентство. Для сравнения, по его данным, лишь 35% республиканцев считают 76-летнего Трампа слишком старым для этой работы.
Две трети всех опрошенных признались, что не хотят участия в предвыборной гонке ни Байдена, ни Трампа. Как свидетельствуют результаты опроса, 44% демократов считают, что Байдену не следует идти на второй срок, против выдвижения другого экс-президента Дональда Трампа выступают 34% республиканцев. Между тем, если бы выборы из двух кандидатов проходили сейчас, пишет агентство, за Байдена проголосовали бы 43% опрошенных, за Трампа - 38%.
Опрос проводился в течение трех дней и завершился в понедельник, за день до объявления президента Байдена о планах баллотироваться на второй срок. В опросе приняли участие 1005 человек, в том числе 445 демократов и 361 республиканец, статистическая погрешность составляет 4%.
Гарольд Стассен в Вашингтоне, 1953 год - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В истории США лишь один претендент на пост президента был старше Байдена
Вчера, 16:52
 
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