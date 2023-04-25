https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

Байден заслужил второй срок в Белом доме

Байден заслужил второй срок в Белом доме - РИА Новости, 25.04.2023

Байден заслужил второй срок в Белом доме

"Не-е-ет! Мы больше его не выдержим!" — пишут в соцсетях американцы под роликом Джо Байдена, в котором президент США объявляет о своем решении выдвинуться на... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:21

2023-04-25T18:21

2023-04-25T19:56

аналитика

сша

джо байден

америка

рон десантис

руперт мердок

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"Не-е-ет! Мы больше его не выдержим!" — пишут в соцсетях американцы под роликом Джо Байдена, в котором президент США объявляет о своем решении выдвинуться на второй срок. Но кто ж их спрашивает-то, американцев?Нет нужды упоминать, что на момент президентских выборов Байдену стукнет 82. Уже третий год население всей планеты смеется над его падениями, оговорками, ошибками. Это оценочное суждение, конечно, но все выглядит так, будто госпожа деменция давно приняла президента США в свои объятия.Разумеется, в наше время ментальные проблемы — это не приговор. Медицина умеет многое, а сильная команда могла бы взять решение всех проблем на себя, оставив президенту чисто представительские функции. Однако вице-президента Камалу Харрис, которая вновь идет на выборы в тандеме с Байденом, презирают в Америке не меньше, чем ее патрона. Команда, очевидно, не справляется.Сонный Джо — это самое цензурное из всех народных прозвищ Байдена — завалил американское хозяйство по всем фронтам. Южная граница открыта нараспашку. Через нее текут полчища мигрантов и везут с собой тонны наркотиков, убивающих американцев. Передоз фентанила при Байдене стал самой частой причиной смерти граждан от 18 до 45 лет. Мигранты тем временем создают свои гетто, оккупируют целые города на юге, вытесняют местных жителей с рынка труда и из родных районов.Экономика страны, когда-то вселявшая зависть во всем свете, скукоживается на глазах. Военно-промышленный комплекс да рынок секс-услуг — вот и все, что еще как-то подрастает. Рынок недвижимости на грани краха, рынок акций лихорадит. Инфляция в прошлом году побила полувековой рекорд. Банковский кризис и не думал заканчиваться. Население притаилось и ждет, когда эта вялотекущая рецессия перерастет в "очень большой бадабум".Американская армия превратилась в сборище физически и психически нездоровых людей, удается набрать лишь половину от требуемого числа призывников.И главное: народные массы неуклонно беднеют, а на этом фоне все чудовищнее выглядит вызывающая роскошь богачей. Поколение американских миллениалов так задавлено долгами, что в массе своей не имеет ни малейшего шанса купить себе дом или квартиру. Американский средний класс вымирает на глазах — и все это благодаря усилиям Байдена и Ко.В попытках хоть как-то выровнять ситуацию Демпартия разожгла большой конфликт в Европе. Но эта стратегия тоже не работает. Да, Украина послушно пошла на заклание, Европа согласилась принести в жертву свою экономику, но от этого в мире только прибавилось бедности и страданий. Американский народ богаче от украинского кровопролития не стал.В общем, и внешняя, и внутренняя политика США последних двух лет — это грандиозный провал. Однако, как ни парадоксально, мощному старику Байдену кое-что удалось. За это демократы готовы простить ему что угодно и вновь толкать его в Белый дом.Именно при Байдене Демпартия США установила в стране свою полноценную диктатуру. Это хунта в классическом, латиноамериканском стиле: преследования инакомыслящих, странные исчезновения и гибель диссидентов, сотни политзаключенных, жесточайшая цензура, полная подконтрольность СМИ.Мало того, при Байдене оформился и фактический переход к однопартийной системе. В идейном смысле республиканцы просто реагируют на самые вызывающие вбросы демократов типа призывов к смене пола у детей. Но по большому счету ярких мыслителей у них нет, а завлекательно упаковать консервативную повестку они не умеют и не хотят.В политическом смысле все больше республиканцев при власти ведут себя так, словно работают на демократов. Взять хоть тот же Техас, которым руководит губернатор-республиканец Грег Эббот. Население штата постоянно просит его закрыть границу с Мексикой с помощью подведомственной ему Нацгвардии. Но Эбботт к призывам глух. Несмотря на всю свою антимигрантскую риторику, по факту он ведет себя в полном согласии с политикой Белого дома.Рекордный, исчисляющийся миллионами в год рост числа мигрантов, обеспеченный Байденом, тоже успешно работает в интересах Демпартии. Эти люди, стремительно получающие все нужные удостоверения личности, сразу становятся ядерным электоратом демократов. Если потребуется, они и того же Байдена выберут без проблем.На эту диктатуру Демпартии у республиканцев внятного ответа нет. В их партии выросло огромное число политиков, которые враждуют с демократами чисто риторически, а сами готовы так же усердно обслуживать интересы "глубинного государства" — того надпартийного симбиоза олигархата и бюрократии, который по факту и правит Америкой. Образцом в этом плане выглядит губернатор Флориды Рон Десантис.В замечательном сериале "Наследники" есть сцена, в которой американские богатеи собираются в роскошном поместье и между бокалами шампанского вполголоса решают, кто будет следующим президентом США. Будущий президент до карикатурности похож на Джо Байдена. Двигающий его во власть миллиардер списан с Руперта Мердока, владельца медиаимперии, включающей Fox News и Dow Jones.Возможно, это лишь художественный вымысел. Однако Байден на своем посту действительно прекрасно обслуживает американских олигархов. Единственным, кто может бросить вызов и ему, и всему "глубинному государству", сегодня является Дональд Трамп. Но хватит ли ему ресурсов — и материальных, и морально-волевых? Все-таки он тоже не мальчик.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629020.html

https://ria.ru/20230425/pretendenty-1867655966.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867592016.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867592439.html

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аналитика, сша, джо байден, америка, рон десантис, руперт мердок