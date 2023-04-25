https://ria.ru/20230425/bayden-1867683844.html

Миронов заявил, что участие Байдена в выборах похоронит демократию в США

Миронов заявил, что участие Байдена в выборах похоронит демократию в США - РИА Новости, 25.04.2023

Миронов заявил, что участие Байдена в выборах похоронит демократию в США

Участие действующего американского президента Джо Байдена в выборах 2024 года "похоронит американскую демократию", сейчас у демократов в США нет ни лидера, ни... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:52

2023-04-25T17:52

2023-04-25T17:52

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Участие действующего американского президента Джо Байдена в выборах 2024 года "похоронит американскую демократию", сейчас у демократов в США нет ни лидера, ни программы развития страны, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Участие Байдена в президентских выборах 2024 года похоронит американскую "демократию", - написал Миронов в телеграм-канале. По словам парламентария, сейчас у демократов в США нет "адекватного лидера" и "адекватной программы развития страны и международных отношений". Миронов добавил, что однополярный мир, которого придерживается Байден, уходит в прошлое, но "толстосумы из глубинного американского государства отчаянно пытаются продлить его последние дни". "На этом фоне выдвижение действующего президента США на новый срок – яркий символ происходящих событий", - резюмировал он. Так, добавил он, вопрос, смогут ли республиканцы "взять реванш", стоит задать самим американским избирателям. Это может случиться, если граждане начнут думать о своих реальных интересах, будут выбирать ту власть, которая "перестанет поддерживать неонацистов на Украине, перестанет воевать с Россией и выведет США из тупика", считает Миронов. Байден - действующий лидер Соединенных Штатов, во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

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в мире, сша, украина, сергей миронов, джо байден, россия