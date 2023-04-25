https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом" - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:44
2023-04-25T16:44
2023-04-25T17:50
сша
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом".Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что действующий глава государства объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах в 2020 году.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"
Медведев назвал Байдена отчаянным дедом после решения баллотироваться на второй срок