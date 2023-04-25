https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"

Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом" - РИА Новости, 25.04.2023

Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом". РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:44

2023-04-25T16:44

2023-04-25T17:50

сша

в мире

россия

дмитрий медведев

джо байден

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом".Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что действующий глава государства объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах в 2020 году.

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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Кирилл Волков

сша, в мире, россия, дмитрий медведев, джо байден