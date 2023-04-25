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Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом" - РИА Новости, 25.04.2023
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16:44 25.04.2023 (обновлено: 17:50 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом" - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом". РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:44
2023-04-25T17:50
сша
в мире
россия
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом".Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что действующий глава государства объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах в 2020 году.
https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html
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сша, в мире, россия, дмитрий медведев, джо байден
США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Медведев назвал Байдена "отчаянным дедом"

Медведев назвал Байдена отчаянным дедом после решения баллотироваться на второй срок

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал в Telegram Джо Байдена, который заявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году, "отчаянным дедом".
«
"Байден-таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", — написал он.
Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году.
Ведущие американские СМИ предрекали, что действующий глава государства объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах в 2020 году.
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