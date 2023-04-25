https://ria.ru/20230425/bayden-1867647457.html

В конгрессе призвали Байдена подумать не о себе, а об Америке

В конгрессе призвали Байдена подумать не о себе, а об Америке - РИА Новости, 25.04.2023

В конгрессе призвали Байдена подумать не о себе, а об Америке

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти после объявления президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок заявил, что тому стоит... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:41

2023-04-25T16:41

2023-04-25T16:52

в мире

сша

джо байден

палата представителей сша

кевин маккарти

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти после объявления президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок заявил, что тому стоит концентрироваться не на своем политическом будущем, а на будущем Америки и в очередной раз призвал лидера страны сесть "наконец" за стол переговоров по поводу потолка государственного долга. "Я знаю, что сегодня президент Байден, по-видимому, сосредоточен на своем собственном политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки. Байдену стоило объявить, что он, наконец, сядет за стол переговоров и обсудит разумное увеличении лимита госдолга, чтобы избежать первого дефолта в нашей истории", - написал Маккарти в Twitter. В среду Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием. В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, палата представителей сша, кевин маккарти