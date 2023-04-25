Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп
Трамп: участие Байдена в перевыборах плохо закончится, возможно, мировой войной
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо.
«
"Думаю, что-то плохое может случится. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. "Он не выступил с объявлением, не вышел и не сказал: "Пожелайте мне удачи". Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал - на пленке", - сказал Трамп.
Байден ранее опубликовал видео, в котором объявил о своем намерении переизбраться на второй срок в 2024 году.