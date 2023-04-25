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Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023
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15:52 25.04.2023 (обновлено: 15:59 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:52
2023-04-25T15:59
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо. Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. "Он не выступил с объявлением, не вышел и не сказал: "Пожелайте мне удачи". Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал - на пленке", - сказал Трамп. Байден ранее опубликовал видео, в котором объявил о своем намерении переизбраться на второй срок в 2024 году.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп

Трамп: участие Байдена в перевыборах плохо закончится, возможно, мировой войной

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо.
«
"Думаю, что-то плохое может случится. У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Они говорят о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. "Он не выступил с объявлением, не вышел и не сказал: "Пожелайте мне удачи". Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал - на пленке", - сказал Трамп.
Байден ранее опубликовал видео, в котором объявил о своем намерении переизбраться на второй срок в 2024 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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