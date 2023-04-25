https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп

Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2023

Участие Байдена в выборах может закончиться мировой войной, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:59

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что повторное выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена закончится плохо. Он заявил, что ему трудно поверить в повторное участие Байдена, раскритиковав того за объявление через видеоклип. "Он не выступил с объявлением, не вышел и не сказал: "Пожелайте мне удачи". Они переснимали пленку четыре-пять раз, чтобы получилось правильно. Не думаю, что кто-то так когда-то делал - на пленке", - сказал Трамп. Байден ранее опубликовал видео, в котором объявил о своем намерении переизбраться на второй срок в 2024 году.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867592439.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша