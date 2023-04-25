https://ria.ru/20230425/bayden-1867629020.html

Республиканцы призвали не дать Байдену "довести дело до конца"

Республиканцы призвали не дать Байдену "довести дело до конца" - РИА Новости, 25.04.2023

Республиканцы призвали не дать Байдену "довести дело до конца"

Республиканская партия заявила, что президенту США Джо Байдену нельзя позволить "довести дело до конца", и призвала на выборах 2024 года голосовать за своего... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:52

2023-04-25T15:52

в мире

сша

джо байден

республиканская партия сша

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Республиканская партия заявила, что президенту США Джо Байдену нельзя позволить "довести дело до конца", и призвала на выборах 2024 года голосовать за своего кандидата. Руководящий орган Республиканской партии США, Национальный комитет, опубликовал на своем сайте ответ на официальное выдвижение Байдена, который представляет Демократическую партию. "Мы уже знаем один из любимых лозунгов кампании Байдена: "Довести дело до конца". Но американцы не могут себе позволить дать Байдену "довести дело до конца". На самом деле этот лозунг – предостережение против его переизбрания", - сказано в комментарии. Республиканцы перечислили свои претензии к первому сроку действующего президента – высокая инфляция, падение доходов, рост налогов, гонения на топливно-энергетический комплекс, миграционный кризис на южной границе, падение качества школьного образования, всплеск преступности, либерализация абортов. Во внешней политике оппозиция поставила в вину Байдену "катастрофический уход из Афганистана", неспособность противостоять Китаю, а также то, что он "дал зеленый свет российскому трубопроводу "Северный поток 2". Маршрут для поставок газа в Европу так и не был введен в строй, а в прошлом году был взорван. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование, по итогам которого обвинил в диверсии Байдена. Республиканцы заявили, что, в отличие от Байдена, их повестка предлагает американцам "процветание, безопасность и свободу". "Именно поэтому республиканец будет избран президентом в 2024 году", - сказано в статье. Кто именно будет представлять Республиканскую партию на выборах, решится по итогам праймериз. Самые высокие рейтинги у экс-президента Дональда Трампа, который уже объявил о намерении баллотироваться.

https://ria.ru/20230405/politika-1863097363.html

https://ria.ru/20230306/bayden-1856041593.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, республиканская партия сша