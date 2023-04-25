https://ria.ru/20230425/bayden-1867618151.html

Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок

Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок - РИА Новости, 25.04.2023

Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок

Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:23

2023-04-25T15:23

2023-04-25T16:29

россия

в мире

вашингтон (штат)

сша

москва

мария захарова

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году."Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867607722.html

россия

вашингтон (штат)

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, вашингтон (штат), сша, москва, мария захарова, джо байден