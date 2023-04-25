Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 25.04.2023 (обновлено: 16:29 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867618151.html
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок - РИА Новости, 25.04.2023
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок
Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:23
2023-04-25T16:29
россия
в мире
вашингтон (штат)
сша
москва
мария захарова
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году."Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867607722.html
россия
вашингтон (штат)
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, вашингтон (штат), сша, москва, мария захарова, джо байден
Россия, В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок

Захарова заявила, что Россия будет исходить из реальной политики при взаимодействии с США

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году.
"Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США
Вчера, 14:44
 
РоссияВ миреВашингтон (штат)СШАМоскваМария ЗахароваДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала