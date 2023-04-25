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Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок - РИА Новости, 25.04.2023
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок
Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:23
2023-04-25T15:23
2023-04-25T16:29
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва будет исходить из практических шагов Вашингтона в реальной политике в контексте намерения действующего президента США Джо Байдена на второй срок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Ведущие американские СМИ предрекали, что Байден объявит о своих планах побороться за переизбрание именно 25 апреля, то есть спустя ровно четыре года после объявления им об участии в выборах главы государства в 2020 году."Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя намерение Байдена идти на второй президентский срок.
https://ria.ru/20230425/bayden-1867607722.html
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россия, в мире, вашингтон (штат), сша, москва, мария захарова, джо байден
Россия, В мире, Вашингтон (штат), США, Москва, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова прокомментировала выдвижение Байдена на второй президентский срок
Захарова заявила, что Россия будет исходить из реальной политики при взаимодействии с США