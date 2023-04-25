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В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США - РИА Новости, 25.04.2023
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14:44 25.04.2023 (обновлено: 14:56 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867607722.html
В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США
В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США - РИА Новости, 25.04.2023
В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США
Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:44
2023-04-25T14:56
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году эгоистичным, по ее словам, действующий глава государства уже доказал, что он худший президент в истории США, а республиканская партия сможет доказать, "насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле". Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. "80-летний Джо Байден только что сказал эту ложь в своем заранее записанном видео о намерении переизбраться в 2024 году... Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться на переизбрание как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием. Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле", - написала Тэйлор-Грин в Twitter.
https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США
В Конгрессе назвали Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США

Конгрессвумен Тэйлор-Грин назвала Байдена эгоистом и худшим президентом в истории США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конгрессвумен из Джорджии, член республиканской партии Марджери Тэйлор-Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году эгоистичным, по ее словам, действующий глава государства уже доказал, что он худший президент в истории США, а республиканская партия сможет доказать, "насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле".
Во вторник Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.
"80-летний Джо Байден только что сказал эту ложь в своем заранее записанном видео о намерении переизбраться в 2024 году... Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться на переизбрание как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием. Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле", - написала Тэйлор-Грин в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Байден раскрыл истинные намерения. Мир ждут тяжелые времена
14 апреля, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденКонгресс США
 
 
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