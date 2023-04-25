https://ria.ru/20230425/bayden-1867565686.html

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году - РИА Новости, 25.04.2023

Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден пойдет на второй срок, об этом он заявил в опубликованном Белым домом видео. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:04

2023-04-25T13:32

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в мире

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден пойдет на второй срок, об этом он заявил в опубликованном Белым домом видео."Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал политик.Заявление сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.О планах переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис.Американские СМИ точно не знали о планах команды действующего президента. Некоторые из его советников и близких соратников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Как утверждал портал Axios, сейчас она находится на ранних этапах планирования.Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если обоих выдвинут главные партии. При этом большинство опрошенных американцев не хотят видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.

https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, джо байден, дональд трамп