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Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году - РИА Новости, 25.04.2023
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13:04 25.04.2023 (обновлено: 13:32 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/bayden-1867565686.html
Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году
Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году - РИА Новости, 25.04.2023
Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден пойдет на второй срок, об этом он заявил в опубликованном Белым домом видео. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T13:04
2023-04-25T13:32
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден пойдет на второй срок, об этом он заявил в опубликованном Белым домом видео."Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал политик.Заявление сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.О планах переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис.Американские СМИ точно не знали о планах команды действующего президента. Некоторые из его советников и близких соратников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Как утверждал портал Axios, сейчас она находится на ранних этапах планирования.Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если обоих выдвинут главные партии. При этом большинство опрошенных американцев не хотят видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html
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сша, в мире, джо байден, дональд трамп
США, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году

Байден официально заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден пойдет на второй срок, об этом он заявил в опубликованном Белым домом видео.
"Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США", — сказал политик.
Заявление сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
О планах переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис.
Американские СМИ точно не знали о планах команды действующего президента. Некоторые из его советников и близких соратников допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью. Как утверждал портал Axios, сейчас она находится на ранних этапах планирования.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, если обоих выдвинут главные партии. При этом большинство опрошенных американцев не хотят видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни Трампа.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022-го уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, в свою очередь, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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СШАВ миреДжо БайденДональд Трамп
 
 
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